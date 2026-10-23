Nicole Neumann fue a una médium y se encontró con seres queridos muertos

Nicole Neumann y Geraldine Gegé Neumann vivieron un emotivo momento durante una transmisión de su programa de streaming tras contactar a una especialista. La reconocida modelo relató mediante sus redes sociales cómo esta experiencia privada junto a su hermana terminó convirtiéndose en un episodio cargado de profundas emociones.

La esposa del piloto Manu Urcera confesó ante sus seguidores su postura frente a estos fenómenos espirituales tras la revelación recibida. “No sé si creen, yo quiero creer. Cuando leí Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, dije: ‘Creo que creo en la reencarnación’”, expresó Nicole al explicar su visión sobre el tema.

Durante la charla privada, la especialista aseguró percibir una presencia familiar muy fuerte para ambas hermanas. “Ella nos dijo que había una señora que estaba ahí que nos amaba. Resulta que era nuestra bisabuela materna”, relató la modelo, y agregó que les marcó que vinieron a cortar toda una cuestión del linaje femenino y maternal.

El momento de mayor sensibilidad ocurrió cuando la experta le mencionó la presencia cercana de dos mascotas que la acompañaban en ese instante. “Todo un mensajito que nos súper resonó. Además de eso, que había dos perritos al lado mío”, contó la defensora de los animales, para luego confesar: “Me puse a llorar, creo que ahí me congestioné más todavía. Me pareció relindo”.