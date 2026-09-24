Nicole Neumann fue vista comiendo en una panchería pese a ser vegana

Un tenso momento empañó la salida familiar de Nicole Neumann en la zona de San Isidro. La modelo acudió a un comercio gastronómico local para acompañar a su hija y terminar la tarde con una comida rápida, pero la situación escaló de inmediato cuando notó que la fotografiaban a escondidas.

La imagen se difundió con rapidez en internet mediante la cuenta de Gossipeame, donde Pochi compartió la postal captada en el establecimiento gastronómico y sugirió que la modelo comía una opción apta para su estilo de vida vegetariano.

Sin embargo, el enojo de la modelo no tardó en llegar. A través de un video difundido en sus redes sociales, descargó toda su indignación contra el sujeto responsable del retrato indiscreto. Según su relato, el hombre se acercó de forma provocadora a hacer comentarios sobre el consumo de carne antes de tomar la captura digital.

En su video, Nicole Neumann expresó: "Vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados, familia, se enteren de lo desagradable de las actitudes".

A continuación, la famosa detalló lo sucedido durante la tarde con sus allegadas: "Fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga, que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de: 'Ay, lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería'".

La interacción continuó cuando el comensal intentó increparla en privado: "Escucho encima de refilón, por eso sé quién sos, en un momento que decís: 'No, no come carne, no sé qué'. Yo me doy vuelta y me dice: 'La carne, hay que comer carne'. Yo le digo: '¿Qué? ¿Cómo? ¿Carne? No, no, no'". Sobre esa actitud agregó: "No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo, porque te miré".

La indignación de la conductora aumentó al reflexionar sobre la invasión a su privacidad cotidiana: "Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Además, sos terrible mala leche porque me sacas una foto espantosa".

Finalmente, apuntó contra el producto que comercializan en el local de comida y lanzó: "Vendés un producto de mierda que es cancerígeno. Así que gracias, porque no voy a volver más ahí. Y ojalá que vaya muy poquita gente también". En el cierre de su descargo manifestó: "Te voy a poner en mis meditaciones y en mis respiraciones para mandarte luz, a ver si podés ser un poquito menos pelotudo".