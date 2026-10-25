Nicole Neumann hizo una fuerte autocrítica sobre su guerra con Cubero

Tras superar años de intensos enfrentamientos mediáticos con Fabián Cubero, Nicole Neumann reflexionó sobre esa etapa y admitió que su estrategia de exponer los problemas públicamente fue un error que no le aportó soluciones reales.

Durante una entrevista brindada a Robertito Funes para el programa Lo de Funes en La Nación, la reconocida modelo se refirió a la decisión que tomó en el pasado respecto a ventilar sus diferencias familiares ante la Justicia y la opinión pública.

“Hace muchos años empecé a exponer cosas porque pensé que eso me iba a ayudar a que la Justicia resuelva más rápido y me proteja a mí y a mis hijas, pero eso no pasó, me equivoqué en exponerlo”, reconoció con sinceridad.

Asimismo, la famosa conductora destacó que logró frenar a tiempo debido a la edad que tenían sus hijas en aquel entonces y reflexionó sobre la importancia de haber evitado que consumieran ese nivel de exposición en las redes sociales.

“La verdad es que al final no me sirvió de nada que fuera tan público, no aceleró nada y no contribuyó en nada”, sentenció la empresaria al evaluar los resultados obtenidos tras tantos años de disputas mediáticas con su expareja.