Nicole Neumann impacta con un look monocromático en tono borgoña

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia al compartir imágenes de una producción de moda donde lució un estilismo sofisticado y fácil de replicar. La modelo apostó por un look monocromático en tonos borgoña, uno de los colores que pisa fuerte esta temporada y promete ser un imprescindible del guardarropa invernal.

Fiel a su estilo elegante, la conductora eligió un conjunto donde todas las prendas giraron en torno a la misma paleta cromática para lograr un resultado armonioso y actual. La pieza central fue un vestido tejido de cuello alto y manga larga en color bordó profundo, ideal para los días frescos por su equilibrio entre comodidad y sofisticación.

Para elevar el estilismo, sumó una campera de cuero en el mismo tono que aportó textura y un aire urbano en contraste con la suavidad del tejido. El conjunto se completó con botinetas a juego y un collar de varias vueltas en tonos neutros y dorados que añadió un toque de glamour sin romper la armonía visual.

Esta elección responde a que los estilismos de un solo color se consolidaron como una tendencia fuerte que ayuda a estilizar la silueta. En esta temporada, los tonos vino, borgoña y cereza se posicionan como una alternativa sofisticada al negro. La clave de este outfit exitoso radica en combinar diferentes texturas como el tejido, el cuero y los accesorios metálicos para dar profundidad.