Nicole Neumann le quiere robar un pantalón de 300 dólares a Wanda Nara

El sensual look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música generó un impacto inmediato en el espectáculo y Nicole Neumann no dudó en pedirle prestado el jean de la diseñadora británica Stella McCartney que usó durante la ceremonia, revelando que además ya había averiguado el monto exacto de la prenda.

Wanda Nara recibió el galardón a Canción Viral por su tema Bad Bitch, pero su estilismo también captó la atención general al elegir un body negro ajustado de mangas largas con escote pronunciado, combinado con un pantalón de tiro bajo con detalles deslumbrantes que no pasaron desapercibidos en la noche.

Durante la transmisión de Solo con Nikki, su programa de streaming, Nicole Neumann expresó su deseo de probarse la llamativa prenda de vestir. "Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney, que entré a preguntar cuánto salía, y ponérmelo. Me gusta mucho. Gracias", afirmó ante la cámara la reconocida modelo.

Su hermana Gege Neumann intervino rápidamente en la conversación para alentar la idea de un intercambio de vestuario entre las celebridades. "Para mí te lo represta", contestó para respaldar la iniciativa de la conductora del ciclo, abriendo la puerta a que la dueña del codiciado diseño acceda a prestárselo en breve.

El pantalón elegido para la gala inaugural es un diseño holgado de tiro bajo con llamativas aberturas laterales situadas a la altura de las caderas. Estas aberturas cuentan con brillantes aplicaciones de cristales, siendo este el factor distintivo que volvió tan reconocible al diseño durante toda la transmisión del evento.

La prenda exclusiva forma parte de una colección de Stella McCartney que tuvo un precio de venta minorista original de $169. Sin embargo, en distintas plataformas de reventa su valor se incrementa hasta los $300 según el talle, el estado y la disponibilidad, mientras Nicole Neumann espera la respuesta de Wanda Nara.