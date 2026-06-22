Nicole Neumann marca tendencia con look lencero y pantalones fluidos

Nicole Neumann presentó en sus redes sociales una vestimenta que fusiona dos de los estilos más vigentes de la actualidad. La modelo seleccionó un vestido lencero satinado en tono ciruela con terminaciones de encaje en el escote y el ruedo.

Se trata de una pieza similar al camisón clásico que ha sido reinterpretada para ser utilizada en ámbitos públicos. En lugar de la forma tradicional se sumó un pantalón fluido en color nude con detalles de puntilla. Esta superposición permitió que la caída suave del satén se destaque frente a una silueta cómoda de inspiración bohemia.

El resultado final ofreció una imagen moderna y sofisticada a través de la mezcla de texturas. Los complementos ayudaron a cerrar la propuesta estética mediante el uso de un clutch negro con aplicaciones brillantes.

Neumann optó por llevar el cabello suelto con un peinado natural y un maquillaje fresco. Este tipo de moda lencera también es utilizada por celebridades como Pampita, Kim Kardashian y Zaira Nara.

El estilo puede adaptarse para el uso cotidiano si se reemplaza el vestido por camisolas de satén acompañadas de jeans rectos o pantalones de lino. De esta forma las prendas inspiradas en la ropa interior demuestran su versatilidad tanto para eventos de noche como para conjuntos urbanos.