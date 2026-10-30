Nicole Neumann murió de vergüenza por un accidente en un baño público

Nicole Neumann sorprendió a todos sus seguidores durante la transmisión de su programa de stream al revelar un dramático y muy particular episodio que le tocó atravesar en el pasado dentro de las instalaciones de un club deportivo.

Todo comenzó cuando la famosa, debido a que lucía unas uñas postizas de gran longitud, se vio imposibilitada de accionar el sistema para descargar el inodoro de manera convencional, por lo que la mediática explicó: “Yo estaba en un club y cuando fui al baño, como tenía las uñas muy largas y no podía tirar la cadena, metí el dedo y cuando lo quise sacar, no me salía”.

En cuestión de segundos, la situación se transformó en un momento de absoluta tensión para la famosa modelo cuando constató que su dedo había quedado completamente atascado. Lejos de encontrar una solución rápida, la ausencia total de otras personas en el lugar y el repentino aumento de la temperatura corporal incrementaron los niveles de angustia que sentía Nicole Neumann en medio de aquel baño solitario, por lo cual recordó posteriormente sobre aquel dramático trance: “Se me trabó el dedo, no entienden la desesperación que me agarró. No había nadie en el baño, me empezó a agarrar mucho calor”.

Ante la disyuntiva de tener que pedir auxilio y enfrentar una situación bochornosa frente a extraños, Nicole Neumann optó por ejecutar una maniobra muy arriesgada para salir de allí.

La protagonista confesó que prefirió aplicar una fuerza desmedida para liberarse, lo cual le provocó una seria lesión digital, detallando la drástica medida que tomó en ese instante: “No quería empezar a los gritos para evitar el papelón por lo que decidí tirar con mucha fuerza y un dolor que me cortó todo el dedo, terminé llena de sangre”.

Para cerrar su relato ante la audiencia del programa, Nicole Neumann reflexionó sobre su férrea determinación de priorizar su privacidad por encima del tremendo dolor físico que estaba sufriendo en ese momento.

De esta manera, la famosa remató la divertida anécdota tras liberarse del atascamiento y reafirmó con mucha firmeza sobre lo sucedido: “Yo no iba a permitir que nadie me vea enganchada a la tapa del inodoro, pero terminé toda ensangrentada”.