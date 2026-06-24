Nicole Neumann reveló cómo engañó a su novio con un cantante internacional

Nicole Neumann brindó detalles sobre sus vínculos sentimentales previos a su relación actual con Manu Urcera. En una charla con Martín Cirio para su segmento A la cama con Martina la modelo repasó su juventud y admitió haber cometido actos de deslealtad amorosa. "Yo he sido infiel", admitió la conductora al recordar un episodio que calificó como el peor de su vida por la calidad humana de quien era su pareja en ese entonces.

El engaño involucró a una figura de renombre mundial cuya identidad no fue revelada aunque la entrevistada descartó que se tratara de Luis Miguel. La situación salió a la luz de una manera inesperada mientras ella se higienizaba. "Me descubrieron por un mensaje, me lo leyó, por beepper. Yo me estaba duchando, fue horrible", relató sobre el momento en que su novio encontró la evidencia. Ante la confrontación la modelo buscó minimizar lo ocurrido. "Me traté de haber la b... Le dije que en realidad no llegó a pasar nada, que solo hablamos, porque era un artista internacional", explicó sobre su reacción defensiva inicial.

La modelo manifestó un profundo arrepentimiento por haber lastimado a un hombre a quien consideraba una excelente persona. "Me quería morir porque era un tipazo y no daba", señaló sobre aquel vínculo que se interrumpió temporalmente antes de una posterior reconciliación.

Neumann también reflexionó sobre la asimetría de poder en sus primeros noviazgos ya que tuvo una relación adulta siendo adolescente. "A los 15 años tenía un novio de 25, entonces era muy difícil, me manejaban como querían", analizó sobre las dinámicas de control que vivió en aquella etapa antes de formar una familia con Fabián Cubero y tener a sus tres hijas.