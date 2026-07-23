Nicole Neumann reveló que está en crisis con su marido: ¿se separan?

Nicole Neumann se encuentra disfrutando de un viaje por diversos puntos de Europa junto a su marido Manuel Urcera y su pequeño hijo Cruz. Sin embargo, la tranquilidad de la modelo se vio afectada por una característica del hotel elegido para su estadía. Según relató la conductora, el diseño del baño en la suite le genera una profunda incomodidad debido a su postura personal sobre la intimidad en la pareja.

Sobre este inconveniente doméstico, la modelo expresó que "En este hotel que estamos ahora, donde la atención es lo más y la vista es divina, la puerta del baño es de vidrio" y sentenció de forma contundente que "Estoy en crisis".

Este conflicto surge porque Nicole mantiene la firme política de que ninguna de sus parejas supo jamás cuándo ella iba al baño por temor a que se pierda la pasión. Al observar las instalaciones, la conductora cuestionó el criterio arquitectónico del lugar y preguntó "¿A quién se le ocurre poner una puerta de vidrio?".

Aunque el panel posee un sector esmerilado, este solo cubre hasta cierta altura, lo que no brinda la reserva suficiente. La situación se vuelve aún más difícil de gestionar por la disposición del cuarto, ya que la bacha y el espejo están en un espacio abierto a la vista de todos.

Nicole definió este escenario como "Complicadísimo" y compartió las maniobras que debe realizar para mantener su privacidad. Entre sus tácticas diarias, detalló que "Mandás al otro a dar una vuelta o cuando están en la pileta o desayunando le decís: ‘Ahora vengo, voy a buscar algo’" para poder estar sola.

A pesar del malestar inicial, la modelo logró adaptarse a las circunstancias actuales de su alojamiento. Respecto a su proceso interno, concluyó que "Los primeros dos días estuve muy mal con respecto a eso, ahora ya lo acepté".