Nicole Neumann reveló que estuvo en secreto con el hermano de una amiga

Nicole Neumann recordó un romance prohibido de su adolescencia durante su paso por la escuela secundaria y sorprendió a todos al revelar detalles inéditos sobre aquella relación secreta. Sofía D’Amico indicó que la modelo conversó abiertamente sobre las historias de amor que no pueden concretarse y expuso una situación particular que protagonizó años atrás cuando era estudiante.

Durante su programa de streaming, la conductora respondió a la consulta sobre los vínculos ocultos y blanqueó su propia experiencia con total sinceridad ante las cámaras. "Sí, a mí me pasó cuando iba al colegio, me copé con el hermano de una amiga y ella me bajó línea de que no podíamos estar juntos", afirmó la famosa sobre aquel episodio de su juventud.

La situación estuvo marcada por la resistencia de su círculo íntimo debido a las complicaciones que este tipo de vínculos generaba en la dinámica cotidiana. "Le daba celos, es como que vas a la casa de tu amiga pero a estar con su hermano, no con ella, es raro, genera un conflicto", detalló al explicar el motivo principal de la prohibición.

Si bien la reconocida figura prefirió no profundizar demasiado en las identidades de los involucrados, dejó al descubierto los celos y la desaprobación que condicionaron su romance adolescente. Aquella vivencia escolar quedó grabada en su memoria como uno de los momentos más particulares de su etapa previa a la fama en los medios de comunicación.