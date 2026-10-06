Nicole Neumann reveló que fue denunciada por un vecino y respondió con todo

Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras revelar un tenso cruce con un habitante lindero a su finca de la provincia de Buenos Aires. Durante la emisión de su espacio Solo con Niki, la modelo contó que un hombre la acusó formalmente porque un par de sus ejemplares rescatados ingresaron al terreno contiguo.

La empresaria tiene una propiedad que funciona como santuario de animales y la convivencia genera chispazos constantes con el entorno. La figura pública explicó que el sujeto ya se había quejado antes por sus perros rescatados y que esta vez el conflicto escaló de manera preocupante en la zona rural.

Según su testimonio, el reclamo de su vecino derivó en una actitud muy hostil hacia el personal que trabaja en el lugar. En ese sentido, reveló al aire la grave frase que escuchó el equipo del predio: “El vecino de al lado que le molestan mis perros ‘tan feos, que de dónde los saqué’ porque le ladran a su dálmata, ahora me denunció porque se le pasan dos corderitos”.

La gravedad del cuadro empeoró cuando la conductora expuso el mensaje violento que lanzó el hombre contra las especies que habitan en la chacra. Ante los espectadores del programa, la mediática remarcó sin rodeos la advertencia que recibieron los empleados de la propiedad: “Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado”.

Para cerrar el tema, la expresentadora no se guardó nada y le sugirió al agresor que busque otro tipo de barrio si no tolera la fauna ni la dinámica natural de la zona. Con marcado enojo, la figura lanzó su descargo directo: “¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquititos? O sea ándate al country de Cardales que tenes piso de pavimento y a lo sumo ves un tero ahí a lo lejos. ¿Qué te joden dos corderitos? Quédate en Recoleta sino”.