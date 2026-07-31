Nicole Neumann se defendió tras una acusación de sus fans en su contra

Nicole Neumann rompió el silencio para enfrentar las críticas recibidas en sus redes sociales tras su reciente viaje familiar. La modelo decidió grabar un video para desmentir las versiones que aseguraban que se había sometido a una cirugía estética en el rostro.

Durante su descargo, la conductora afirmó que "Estoy acá a raíz de unos muy poquitos comentarios de haters en redes y lo que me da gracia es que ponen algo malo por ponerlo y no es muy difícil de chequear, lo hacen porque tienen ganas de ser malos".

La artista detalló que los tiempos de su agenda laboral no coinciden con una recuperación de quirófano. Explicó que volvió de sus vacaciones el fin de semana y que el lunes ya estaba trabajando.

En ese sentido, cuestionó los rumores diciendo que "Me da mucha gracia que en mi último posteo me comentaron ‘ay, carita nueva’ y es muy fácil de chequear que volví de vacaciones en fin de semana. El lunes retomé el streaming, ¿en qué momento me hice una carita nueva?". Además, remarcó que cualquier cambio drástico requeriría un tiempo de reposo prolongado al sostener que "Es imposible, salvo que haga una recuperación y haga magia".

Como prueba de su apariencia actual, Neumann sugirió a sus seguidores observar su imagen en las transmisiones diarias. La modelo destacó que "La segunda forma de chequear es mirar el streaming, donde no hay filtros ni nada, y sigo teniendo la misma cara de siempre".

Sobre las diferencias físicas que algunos usuarios notaron en sus fotos, atribuyó el cambio a motivos estacionales y estéticos menores. Ella aclaró que "Simplemente estoy bronceada porque vuelvo de vacaciones o me habré hecho un maquillaje diferente". Antes de finalizar, insistió en que "Es muy fácil de chequear que los tiempos no me daban y que en el streaming estoy igual que siempre", cerrando así la polémica sobre su imagen.