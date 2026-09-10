Nicole Neumann se separaría de su esposo por una diferencia irreconciliable

La vida familiar de Nicole Neumann y Manu Urcera transcurre entre dinámicas de pareja y pautas sobre la crianza de sus hijas. Tras haber celebrado su matrimonio en diciembre de 2023 y haberse convertido en padres del pequeño Cruz, la modelo y el piloto de carreras afrontaron diversas versiones públicas mientras sostienen un vínculo basado en la complementariedad diaria.

Durante una emisión de su programa de streaming, la conductora abordó la manera en que su esposo la acompaña en compromisos de agenda concurrida. Neumann describió a Urcera como una persona extrovertida, capaz de iniciar conversaciones y mantener el diálogo con desconocidos. Sobre esta dinámica, la modelo explicó: “Manu es muy buen compañero de eventos porque él socializa mucho y a mí me cuesta un poco más. Cuando me siento en una mesa donde no conozco a nadie, me cuesta charlar”.

La presencia del deportista en estas reuniones le permite a la modelo sobrellevar situaciones que de otra forma le resultarían complejas. Al respecto, Neumann confesó: “Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena”.

Por otro lado, la modelo se refirió a la educación financiera que imparte a sus hijas mayores, Indiana y Allegra, quienes comenzaron a realizar trabajos en el rubro de la moda. Frente a la necesidad de que las jóvenes adquieran autonomía económica y aprendan a manejar sus propios ingresos, la conductora detalló las opciones que les plantea: “Esta platita, ¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que te la transfiera directamente a tu cuenta? ¿La administras bien o te la voy pasando de a poco? Viste este sistema que usan ahora los chicos”.

Más allá del acompañamiento en la gestión de los recursos, la mediática remarcó la importancia de que las adolescentes disfruten del fruto de su labor personal. Respecto a este punto, Neumann concluyó: “También me gusta que ellas, si bien aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte”.