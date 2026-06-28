Nicole Neumann y el sacrificio de crianza que hizo por sus hijas

Nicole Neumann compartió los diversos desafíos que enfrentó durante la crianza compartida de sus tres hijas tras la ruptura de su vínculo con Fabián Cubero. En el transcurso de una emisión de su ciclo Solo con Niki, la modelo recordó una determinación específica que tomó en medio de ese proceso y detalló los motivos detrás de su elección.

Durante el debate sobre los límites parentales y la edad recomendada para el primer dispositivo móvil, la conductora sorprendió al mencionar una excepción realizada por una necesidad puntual.

Si bien Neumann aclaró que mantiene una postura firme en temas como el consumo de alcohol en menores de edad, explicó que con los teléfonos móviles priorizó un requerimiento de la dinámica familiar.

En su relato, la modelo reveló que "Yo me separé y tenía problemas de comunicación con mis propias hijas hasta que decidí darles un celular para poder llamarlas cuando yo quisiera cuando no estaban conmigo". Con este paso, buscó asegurar el contacto diario con Indiana, Allegra y Sienna en los periodos en los que ellas se encontraban con su padre.

Esta decisión se produjo en un contexto donde el vínculo con Cubero estuvo atravesado por diferentes conflictos públicos. Lejos de presentarlo como una preferencia tecnológica, Neumann enfatizó que el celular funcionó como una herramienta indispensable para acortar distancias y sostener un diálogo fluido en una etapa de cambios para todo el grupo familiar.