Nicole Neumann y su confesión a los 45 años: "No sé si estoy embarazada"

Nicole Neumann, de 45 años, protagonizó un momento que se viralizó rápidamente durante la emisión de su programa de stream Solo con Nikita. En medio de la transmisión, la modelo expresó su desconcierto sobre su estado físico al manifestar "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada". Ante la repercusión inmediata en redes sociales, decidió aclarar el origen de su malestar, el cual comenzó tras un inconveniente doméstico con sus mascotas.

Según explicó la conductora, el cuadro se desencadenó por una reacción alérgica tras buscar a un conejo que se había escapado. Al respecto, ella detalló "Hoy no sé que me pasó, me quise tomar un antialérgico, porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo, y me da un poquito de alergia, entonces dijo me voy a tomar un coso antes que se me pongan los ojos en compota y toda la situación". Sin embargo, la situación se complicó por una posible confusión con los fármacos que tenía a disposición.

La modelo relató que la mezcla de sustancias le produjo efectos secundarios notorios. Ella sostuvo que "Resulta que estaban todos sueltos, también tengo los rivotril del avión… no sé que tomé pero de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño". Esta somnolencia estuvo acompañada de otros síntomas que despertaron sus dudas iniciales. Neumann profundizó sobre su incertidumbre diciendo "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo un poco de nauseas".

Durante el resto del envío, se percibió que a la conductora le costaba modular y cometía errores al hablar, lo que motivó que la producción realizara recortes del contenido. A pesar de que sus compañeros notaron que algo estaba fuera de lo normal, el clima se mantuvo en un tono jocoso. Finalmente, la modelo logró completar la jornada laboral sin mayores inconvenientes tras haber expuesto la situación ante su audiencia.