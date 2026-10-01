Nicole Neumann y su hermana revelaron un secreto familiar escandaloso

Las hermanas Nicole y Gege Neumann se sinceraron durante su programa de streaming y repasaron los momentos mas intensos de su niñez. Entre risas, las modelos explicaron que la convivencia de chicas estaba marcada por constantes travesuras y venganzas cruzadas que terminaban de forma insólita.

Una de las bromas habituales la encabezaba Nicole, quien aprovechaba los temores de su hermana a la hora de irse a dormir. Gege contó: “Cuando nos íbamos a dormir Nicole hacía con sus uñas un ruidito, que para mí era el de la rata, para que me diera miedo”, logrando que ella se escondiera bajo las mantas mientras Nicole descansaba plácidamente. La mayor de las hermanas admitió la provocación, aunque Gege aclaró: “Me lo hacía de venganza porque le usaba su ropa y se la estropeaba”.

Los enfrentamientos no terminaban ahí. Gege rememoró una ocasión en la que intentó sumarse a una reunión de su hermana con amigos y terminó sufriendo un fuerte empujón. Según su relato: “Caí seca, espalda para atrás, y me quedé sin poder respirar unos segundos”. Nicole también sufrió las represalias de su hermana y contó: “Ella una vez me revoleó un taco y me dio justo en la boca del estómago y también me quedé sin aire”.

Con el paso de los años, las peleas infantiles quedaron en el pasado y hoy representan anécdotas divertidas sobre su vínculo cercano. Para sintetizar aquella etapa de crecimiento compartido, Gege concluyó: “Éramos terribles, nos llevamos dos años y medio, éramos como mellizas”.