Nieta de Cris Morena: el capitán del barco irá preso por homicidio

A un año del impacto náutico que sacudió a la Bahía de Biscayne, el proceso legal por el fallecimiento de Mila Yankelevich y otras dos menores dio un paso definitivo. El capitán Yusiel López Insúa decidió reconocer su responsabilidad penal ante los tribunales de Estados Unidos para evitar el inicio de un juicio oral y público.

Este pacto con la fiscalía federal establece una recomendación de 12 meses de prisión efectiva y otros 6 meses de arresto domiciliario, una cifra considerablemente menor a los 10 años que estipula la escala penal máxima para este delito.

La defensa del imputado, encabezada por Walter Reynoso, manifestó ante el juzgado que "mi cliente acepta la responsabilidad por su negligencia criminal en este trágico accidente" y remarcó que el hombre "está profundamente arrepentido de su conducta y se siente fatal por el dolor y la pérdida de estas tres familias". Estas palabras quedaron asentadas en los registros oficiales del caso que involucra a la nieta de la productora Cris Morena.

La investigación técnica fue fundamental para que el acusado optara por admitir los hechos. Las pericias demostraron que la embarcación circulaba por un canal restringido sin la presencia obligatoria de un vigía en la proa.

Además, se detectó que la visual del mando estaba comprometida por la presencia de una grúa y una caseta sobre la cubierta. El dato más impactante de los informes informáticos reveló que el capitán estaba utilizando su teléfono móvil en los instantes previos a la colisión.

Mientras se aguarda que la jueza dicte la sentencia firme el 13 de octubre, la familia Yankelevich mantiene abierta la vía civil. Esta demanda apunta a la compañía propietaria de la barcaza por las fallas en la seguridad y la operación institucional. El trágico suceso ocurrido en Miami entra así en su etapa final de resolución judicial.