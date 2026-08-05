Nietos de una abuela discapacitada prendieron fuego su casa en Chimbas

En el Loteo Gálvez del departamento Chimbas se registró un siniestro que terminó con la destrucción total de una propiedad. El hecho ocurrió pasadas las 18:00 sobre calle Saavedra al 1112 Oeste. La dueña del inmueble es Gladys Yolanda Orellano de 77 años quien tiene una discapacidad motriz y utiliza silla de ruedas para movilizarse.

Según relataron los familiares presentes en el lugar el incendio comenzó cuando los nietos de la dueña de casa jugaban con fuego en uno de los dormitorios. Esta acción derivó en un foco ígneo que se propagó rápidamente por el tipo de construcción de adobe con techos de palos y cañas.

En medio de la emergencia los vecinos y parientes de la mujer actuaron con celeridad. Lograron sacarla de la vivienda antes de que las llamas la alcanzaran. Posteriormente arribaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Voluntarios de Chimbas para controlar el fuego y evitar que afectara a las casas vecinas.

Las pérdidas materiales fueron casi totales tras la destrucción de cuatro ambientes. La familia explicó que los niños estaban jugando con fuego en el interior de uno de los dormitorios y esto provocó que se consumieran elementos como una motocicleta Cerro 125 cc y un televisor de 32 pulgadas.

El fuego también destruyó una heladera un horno eléctrico un placar de madera y gran cantidad de indumentaria. Además se perdieron una cama de dos plazas y media y un somier con colchón de una plaza. Afortunadamente no hubo heridos ni personas intoxicadas pero la anciana sus dos hijas y los menores necesitan asistencia urgente tras quedar desamparados.