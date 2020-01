Niña de 12 años india busca hacer cumbre en el Aconcagua y dar un mensaje de igualdad de género

Una niña de la India de 12 años intentará, a partir de este viernes y tras obtener una autorización judicial, hacer cumbre junto a su padre en la cima del Aconcagua a 6.960 metros de altura en la misión denominada Sahas, con el objetivo de enviar un mensaje para romper estructuras machistas arraigadas en su país, se informó hoy.



Se trata de Kaamya Karthikeyan, una niña de la India que llegó a Mendoza junto a su padre Sundaram en diciembre de 2019, y ayer obtuvo la autorización del juzgado de familia a cargo de Carlos Juri, luego que la dirección de Recursos Naturales de la provincia le negara el permiso para iniciar la expedición.



"Creo que viniendo acá, al Aconcagua, facilito a los chicos pensar que es posible alcanzar metas y que el deporte es una vía que trasciende lo deportivo y el resto de sus propias vidas. Las montañas más difíciles las escalo junto a mi padre, con mi mamá he escalado también varias veces", dijo Kaamya a la prensa mientras aguardaba la autorización judicial.



La espera de la niña y su padre para obtener el permiso hacia el parque provincial Aconcagua se debió a una decisión de la dirección de Recursos Naturales quienes no le concedieron la autorización amparándose en la resolución vigente desde el año 2000. La misma prohíbe el ascenso a más de 3.000 metros de altura a los menores de 14 años.



Además de la autorización judicial, Sundaram quien acompañara a su hija en la expedición, debió demostrar que ella tiene idoneidad deportiva y condiciones de salud apropiadas como así también presentar una póliza de salud con cobertura de rescate.



Padre e hija eligieron la ruta noroeste para escalar, que es la habitual y la más concurrida de la montaña, y comenzaron este viernes la expedición por el camino de Confluencia para buscar hacer cumbre, si el clima lo permite, y concientizar sobre la igualdad de género en la India debido a que a las mujeres no tienen las mismas posibilidades de desarrollar su cuerpo y hacer actividades deportivas que los hombres.



Según la Agencia de la ONU para la Mujer, Delhi, la capital de la India, es una ciudad donde el 95% de las mujeres se sienten inseguras producto del alto índice de violaciones de las que son víctimas.



Y para la Fundación Thompson Reuters, el alto riesgo de violencia sexual y de esclavitud laboral hacen que India sea el país más peligroso del mundo para la mujer, según un informe publicado.



El padre de la niña es un comandante en servicio en la Armada de la India que practicó el alpinismo desde 2010 y comandó equipos de esa fuerza militar de su país en algunas expediciones.



Junto a su madre, con la que comparte la misma pasión por estas aventuras, la niña escaló el Monte Elbrús en Rusia, el 14 de junio de 2018, la montaña más alta de Europa.



Esta no es la primera vez que un menor de edad intenta escalar este gran macizo de América.



El estadounidense Tyler Armstrong llegó con 9 años junto a su padre, Kevin, obtuvo un permiso especial de la justicia mendocina e hicieron cumbre en diciembre de 2013.



Hasta el momento es el andinista más joven del mundo en haber escalado el Aconcagua.



Otro joven de 13 años, Angel Moore intentó hacer cumbre en 2014, pero sufrió un edema cerebral y debió ser asistido con oxígeno y medicación.



Kaamya ha logrado varias hazañas como montañista, en mayo de 2017, caminó al campamento base del Everest, en el Himalaya a 5.364 metros de altitud y en agosto de ese año escaló el monte Stok Kangri a 6.153 metros, para convertirse en la escaladora más joven del mundo en subir un pico por encima de los 6.000 metros.



La niña tiene como objetivo hacer cumbre en los siete cerros más altos del planeta antes de cumplir 14 años.



Al respecto, Kaamya señaló en su cuenta de Instagram (Kaamya.sahas) el 1 de enero: "Nuevo continente, nuevo pico, nuevos desafíos ... me he embarcado en mi próxima aventura, el monte Aconcagua, el más alto de América del sur y la cuarta de las siete cumbres para mí".



El Aconcagua está ubicado en la localidad mendocina de Las Heras, integra la cordillera de los Andes, tiene una altitud de 6.960 metros que pueden escalarse por diferentes rutas y varios niveles de dificultad, incluso para personas sin demasiada experiencia.