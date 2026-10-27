Osvaldo José Alvarado Cruz, Tiziano González y Verónica Riveros son las personas involucradas en este caso policial que conmocionó a la provincia de San Juan. Las autoridades lograron aprehender al hombre acusado de balear al menor en el barrio El Molle después de mantenerse oculto de la justicia durante varios días. La captura se concretó en la vereda norte de la calle Rivadavia cuando el sospechoso intentaba ingresar a un establecimiento gastronómico.

Efectivos de la Brigada de calle de la UFI Genérica reconocieron al individuo en las inmediaciones del edificio judicial de la Capital sanjuanina. Tras aguardar su salida del local comercial, los investigadores procedieron a verificar sus datos filiatorios para notificarle la orden de detención vigente. El hombre enfrenta cargos por los delitos de abuso de armas y lesiones, por lo que fue trasladado a la Comisaría 3ª.

La aprehensión oficial desmintió los rumores iniciales que afirmaban que el agresor había sido arrestado la misma noche de la disputa violenta. Los agentes del orden lo buscaban de forma intensa desde la fecha del hecho sin obtener resultados positivos en las inspecciones previas. Incluso realizaron una medida judicial en el domicilio del implicado que dio negativo en cuanto a su ubicación.

El suceso violento ocurrió el domingo 18 de octubre cerca de las 22:00 horas durante una pelea callejera en la que volaban piedras. En ese contexto de agresiones mutuas, un sujeto utilizó un arma de fuego corta para efectuar detonaciones de manera indiscriminada contra el grupo. Uno de los proyectiles alcanzó en la pelvis a Tiziano González, de 8 años, quien jugaba cerca de la gresca.

El menor afectado debió ser derivado de urgencia hacia el Hospital Rawson donde los profesionales médicos le brindaron la asistencia correspondiente. Según los reportes oficiales emitidos por las autoridades de salud, el niño evolucionó favorablemente y se encuentra en buen estado. Su abuela, Verónica Riveros, de 48 años, radicó la formal denuncia penal para exigir justicia por la integridad de su nieto.

Los testimonios aportados por los vecinos del barrio El Molle permitieron identificar con claridad a Alvarado Cruz como el presunto autor de las detonaciones. Con estas pruebas contundentes, las fuerzas policiales ejecutaron un allanamiento el martes 20 de octubre en la vivienda del sospechoso. En ese lugar incautaron un arsenal compuesto por cinco armas de fuego de diverso calibre y abundante parque de municiones.

Entre el armamento secuestrado por los efectivos figuran un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una carabina semiautomática calibre .22 y otra carabina calibre 7,65 milímetros. También hallaron una escopeta calibre 12, un arma larga de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y diversa documentación sobre la tenencia. Con el principal sospechoso tras las rejas, la causa judicial continúa su marcha para determinar las responsabilidades penales del implicado.