Niño baleado en Rawson: un detenido y un arsenal de armas secuestrados

La investigación judicial iniciada por la denuncia de la abuela del menor, de 48 años, derivó en un operativo positivo dentro del departamento Rawson. En ese procedimiento oficial, dispuesto por la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, las autoridades identificaron al presunto agresor como Alvarado Cruz e incautaron un importante cargamento de armamento de fuego en su residencia personal.

El conflicto violento se originó en las inmediaciones del Barrio El Molle durante una acalorada pelea callejera entre varios vecinos de la zona. En medio del cruce con piedras y elementos contundentes, un individuo de entre 40 y 45 años sacó un arma corta de sus prendas y comenzó a efectuar disparos directos contra el resto de las personas presentes en el lugar.

Uno de los proyectiles detonados alcanzó a un niño de 8 años en la zona de la pelvis mientras se encontraba cerca de la gresca. Luego de la agresión armada, el menor herido recibió atención médica urgente en la Sala de Urgencias del Hospital Rawson, donde los profesionales constataron que afortunadamente se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

Durante la inspección de la vivienda habitada por Alvarado Cruz, los efectivos policiales lograron el secuestro de un revólver Taurus calibre .357 Magnum número AGE208585, una carabina semiautomática TOZ-99 calibre 22 número 0000256 y una carabina de repetición Loewe Mauser calibre 7,65 x 54 mm número A5296, junto a una cedula de tenencia formal a nombre del sospechoso.

En el mismo procedimiento hallaron una escopeta Maverick 88 calibre 12 número MV61811M con cañón tubo número 028, una carabina de aire comprimido SAG QB20 calibre 5.5 sin numeración visible, 13 cartuchos calibre 12 mm, 38 cartuchos calibre .357, 34 cartuchos calibre 7,65 mm, 6 cartuchos calibre 9 mm y un balín calibre 5.5 mm.

Todo el material bélico retirado del inmueble quedó depositado en las instalaciones de la Comisaría 6° para las diligencias legales de la causa. El personal de la Brigada de la UFI Genérica continúa realizando actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad penal del imputado sobre las lesiones ocasionadas al pequeño e investigar la procedencia legal del armamento hallado.