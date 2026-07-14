La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16, tendrá el operativo de seguridad más importante de toda la Copa del Mundo. Las autoridades confirmaron que trabajarán 1.600 efectivos policiales, además de personal de seguridad privada y agentes interjurisdiccionales, y que estará prohibido ingresar al estadio con banderas, carteles, camisetas o cualquier otro elemento con contenido político, una medida que también alcanza a las referencias sobre las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que el refuerzo fue definido tras un análisis de riesgo realizado junto a organismos internacionales y fuerzas de seguridad de distintos países.

Accesos separados y controles reforzados

El operativo fue coordinado en una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con la participación de representantes de la FIFA, el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami, la Policía de Inglaterra y funcionarios argentinos.

Como parte del dispositivo, los simpatizantes argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los hinchas ingleses lo harán por la Puerta 3, con el objetivo de reducir el contacto entre ambas parcialidades.

Además, no estará permitido ingresar con botellas y todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán servidas en vasos descartables para evitar que los envases puedan utilizarse como elementos contundentes.

Qué pasará con las banderas de Malvinas

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la decisión de impedir el ingreso de banderas o carteles con referencias a las Islas Malvinas, un símbolo habitual en los partidos de la Selección argentina.

Monteoliva explicó que la restricción responde a las normas de la FIFA, que prohíben mensajes de contenido político, racial o considerados provocativos dentro de los estadios.

La medida alcanza a cualquier tipo de elemento, ya sean camisetas, trapos, carteles o banderas que incluyan consignas vinculadas al reclamo de soberanía sobre las islas.

Seguridad también en hoteles y traslados

El Ministerio de Seguridad informó que el operativo no se limitará al estadio. También habrá un dispositivo especial para custodiar los hoteles donde se hospedan ambas delegaciones y sus traslados oficiales.

Asimismo, se reforzarán los controles en los accesos, aumentará la presencia policial en los alrededores del escenario y se sectorizarán las tribunas para minimizar el contacto entre los grupos de hinchas considerados de mayor riesgo, manteniendo espacios destinados a familias y plateas mixtas.

Desde la cartera nacional señalaron que el objetivo es garantizar que una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 se desarrolle "en un clima de paz, orden y convivencia", tanto dentro como fuera del estadio.