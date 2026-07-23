No descartan que hayan desaparecido 150 armas de la Policía de San Juan

La investigación por el presunto faltante de armamento de la Policía de San Juan sumó una nueva definición oficial. El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, confirmó que el relevamiento todavía no terminó y admitió que, por el momento, las autoridades no pueden descartar que hayan desaparecido 150 armas de la fuerza. La causa se inició luego de que un arma registrada a nombre de la Policía sanjuanina fuera secuestrada en un hecho delictivo ocurrido en Salta.

"Hoy no podemos afirmar que sean 150 armas, pero tampoco podemos descartarlo porque la investigación todavía está en desarrollo. Estamos realizando un relevamiento exhaustivo para determinar si existe algún faltante", afirmó Villavicencio en radio Sarmiento.

El funcionario explicó que el proceso comenzó tras un oficio judicial enviado desde Salta, donde apareció un arma que, según los registros, pertenecía a la Policía de San Juan.

"La Policía inició una investigación interna y desde la Subsecretaría estamos colaborando para reconstruir la trazabilidad de esa arma. Queremos determinar cómo llegó a esa provincia y si fue entregada a algún efectivo o nunca salió del área de Armamento", sostuvo.

Además, precisó que el arma integra un lote de 500 pistolas adquiridas por la provincia en 2022 y remarcó que, una vez concluido el relevamiento, se determinará si existen otras irregularidades. "Si detectamos algún faltante o alguna situación irregular, se iniciarán las acciones administrativas y judiciales que correspondan", aseguró.

El antecedente del caso

Las declaraciones de Villavicencio se conocen una semana después de que el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmara el inicio de la investigación y negara que existiera una confirmación oficial sobre el supuesto faltante de 150 armas.

En ese momento, Delgado explicó que todo se originó por el oficio judicial enviado desde una provincia del norte del país, luego de que un arma utilizada en un hecho delictivo fuera identificada como parte del patrimonio de la Policía de San Juan.

"Lo que podemos afirmar con certeza es que recibimos un oficio judicial porque apareció un arma vinculada a un delito y, según la información del RENAR, pertenecería a la Policía de San Juan", había señalado.

También sostuvo que el objetivo inicial era reconstruir el recorrido de esa arma antes de sacar conclusiones sobre un eventual faltante de armamento. "No podemos dar certeza de esa cantidad hasta que termine el inventario y conozcamos el resultado del relevamiento. Hoy no existe una confirmación oficial sobre ese número", expresó entonces.

Registros en papel y un control que se moderniza

Durante la entrevista, Villavicencio reconoció que una de las principales dificultades para avanzar en la investigación radica en el sistema de registro utilizado por la fuerza. "El sistema de registración es muy rudimentario. La entrega de armas se hacía mediante fichas y actas en papel, por eso el relevamiento demanda tiempo", indicó.

El funcionario agregó que actualmente se trabaja en la digitalización del sistema para mejorar el control del armamento. "Se está implementando un mecanismo acorde a estos tiempos, pero reconstruir la trazabilidad de armas entregadas hace varios años requiere revisar documentación de todas las dependencias", afirmó.

Sin responsables identificados

Consultado por los siete efectivos trasladados de la División Armamento, Villavicencio descartó que esos movimientos estén vinculados con la investigación. "No hay ningún policía formalmente investigado. Los traslados responden a decisiones propias de la dinámica de la fuerza y no a esta causa", afirmó.

En la misma línea, Delgado había explicado días atrás que los cambios de personal obedecen a criterios operativos definidos por la Jefatura de Policía y que no implican, por sí mismos, una determinación de responsabilidades.

Finalmente, Villavicencio evitó anticipar hipótesis sobre cómo el arma llegó a Salta. "Puede tratarse de distintas situaciones. Sería irresponsable dar una versión antes de tener todas las pruebas. Cuando finalice el relevamiento sabremos si hubo otras irregularidades y, de ser así, se actuará en consecuencia", concluyó.