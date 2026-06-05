No duraron ni un mes juntos: Marcelo Tinelli se separó de su novia

Marcelo Tinelli habría finalizado su vínculo sentimental con Rossana Almeyda a tan solo un mes de haber hecho pública la relación. Tras su ruptura con Milett Figueroa, el presentador inició este breve romance que ahora llegó a su fin debido a sus compromisos profesionales fuera de Argentina.

Los motivos de la separación se vinculan estrechamente con el próximo viaje del animador para cubrir el Mundial de fútbol. Según detalló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, la pareja optó por interrumpir el noviazgo debido a que él pasará un largo período fuera del país y consideraron inviable sostener un lazo a distancia en la etapa inicial del conocimiento mutuo.

El periodista reveló textualmente que "Decidieron separarse por un proyecto que tiene él ahora. Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país".

Al ser consultado directamente sobre la ruptura a través de un mensaje de texto, el conductor televisivo evitó dar precisiones y respondió inicialmente con un "ja ja ja", para luego interrumpir la comunicación y llamarse al silencio ante las insistentes preguntas de la prensa.

Esta nueva situación amorosa ocurre semanas después de que el animador concluyera un noviazgo extenso y complejo con la modelo peruana Milett Figueroa, quien sugirió la existencia de presuntas infidelidades por parte del conductor, aunque sin vincular a Almeyda en ese proceso. Por el momento, la prioridad del presentador radica en concentrarse de forma exclusiva en su agenda laboral en el extranjero.