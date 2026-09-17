No duró ni un mes: se separó Marcelo Tinelli y el motivo sería escandaloso

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado definitivamente a su fin tras meses atravesados por constantes rumores, distanciamientos y versiones de crisis. Angie Balbiani aseguró en Puro Show, programa emitido por El Trece, que la pareja concretó su distanciamiento hace apenas unos días.

Detrás de esta ruptura habría surgido un fuerte conflicto interno que también involucró a las hijas del conductor y a la modelo peruana. Sobre esta situación, Balbiani afirmó "Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett", y sostuvo además que el conductor "asume que no está más enamorado".

Las revelaciones continuaron al exponer el tipo de vínculo que habrían mantenido en el último tiempo. Balbiani lanzó una fuerte versión al declarar que "Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres".

Frente a esto, Pampito intervino para señalar que también existían versiones sobre el conductor y expresó "Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett".

En medio del debate, Pampito sorprendió al revelar una versión sensible que no pudo desarrollar por completo. El periodista lanzó "A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett".

Ante el impacto generado por la frase, aclaró que no hacía referencia a amenazas graves ni a la comisión de algún delito, sino a un escenario delicado cuyos detalles prefirió preservar. Para cerrar, afirmó "Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar". Este desenlace vuelve a poner bajo la lupa la intimidad familiar del conductor luego de una etapa marcada por constantes turbulencias.