La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 todavía deja secuelas entre sus protagonistas. Uno de los primeros en expresarse fue Jude Bellingham, quien recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción luego de la derrota por 2 a 1 frente a la Selección Argentina.

El mediocampista del Real Madrid publicó una imagen acompañada por un texto en el que reflejó la frustración de haber quedado a un paso de disputar la final del torneo. "Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas, pero esto resume a la perfección el mensaje de nuestro conductor en Kansas", escribió el futbolista.

Además de expresar su tristeza por el resultado, Bellingham aprovechó la publicación para agradecer el respaldo que recibió el seleccionado inglés a lo largo de la Copa del Mundo, tanto de quienes alentaron desde su país como de los que viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo.

"Gracias por el increíble apoyo que nos dieron desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos", manifestó.

Lejos de cerrar su mensaje con resignación, el volante también dejó un mensaje optimista de cara al futuro del seleccionado inglés. "No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! Los queremos", expresó.

Inglaterra buscará el tercer puesto

El equipo dirigido por Thomas Tuchel había logrado ponerse en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon, pero la Selección Argentina reaccionó sobre el final del encuentro. Enzo Fernández igualó el marcador a los 85 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez convirtió el tanto que selló el 2 a 1 y la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial.

Tras quedarse sin posibilidades de pelear por el título, Inglaterra intentará despedirse del certamen con una victoria cuando enfrente este sábado a Francia en el partido por el tercer puesto.