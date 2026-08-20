“No entiendo qué pasó”. Con esas palabras, una familiar despidió en redes sociales al nene de 6 años que fue encontrado muerto dentro de una vivienda de San Justo, Santa Fe. El menor fue hallado en los brazos de su mamá, quien quedó detenida mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, en una casa ubicada sobre calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes. La Policía llegó al domicilio después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia.

Al ingresar, los efectivos encontraron a una mujer sosteniendo en brazos el cuerpo de su hijo de seis años. La madre, identificada por sus iniciales R.M. y de 22 años, fue detenida preventivamente y quedó a disposición de la Justicia.

El desgarrador mensaje de la familia

Durante la madrugada, Evelin, una familiar del niño, publicó un mensaje en redes sociales al enterarse de lo ocurrido.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó. Estoy en mi peor momento”, expresó.

En su publicación, la mujer describió al pequeño como su “angelito” y aseguró que era “como un hijo” para ella.

“Que en paz descanses mi amor, te voy a amar toda la vida, mi vida”, escribió. Luego agregó: “Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”.

Investigan cómo murió el nene

La Justicia ordenó preservar la escena y realizar distintas pericias en la vivienda. Personal de la Policía de Investigaciones y de la División Criminalística trabajó en el lugar para levantar huellas y buscar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. El estudio será fundamental para determinar si murió por causas naturales, a raíz de un accidente o como consecuencia de una intervención de terceros.

La fiscal Daniela Montegrosso también ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona y recopilar testimonios de posibles testigos para reconstruir las últimas horas del niño.

Por el momento, la investigación continúa abierta y la Justicia busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que el menor fuera encontrado muerto.