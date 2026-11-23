“No es mi jugador”. Eso fue todo lo que dijo José Mourinho este lunes cuando le preguntaron por Nico Paz en la previa del partido del Real Madrid ante el PSV por la Champions League. El argentino juega en el Como, pero el club español se reservó el derecho a recuperarlo en julio de 2027 por una cifra que, según trascendió, alcanza los €80 millones.

La respuesta del técnico dejó abierta la pregunta que más les interesa a los hinchas del Madrid: si el club usará esa opción para traer de vuelta a un mediocampista que se formó en sus inferiores. Hasta este 23 de noviembre, la dirigencia no había anunciado una decisión. La última vez que se discutió su regreso, fue el propio Paz quien pidió quedarse en Italia.

Cómo pasó de €9 millones a €80 millones el precio de la vuelta

En agosto de 2024, después de apenas ocho partidos oficiales con el primer equipo del Madrid, Paz se fue al Como. El club italiano pagó €6 millones por el 50% de sus derechos económicos. El español conservó la otra mitad y una opción para volver a contratarlo.

En el último mercado de pases, el Madrid pudo recuperarlo por €9 millones. Paz prefirió seguir bajo las órdenes de Cesc Fàbregas y fue el Como el que hizo el desembolso: pagó €60 millones por el 50% restante y se quedó con la totalidad de los derechos económicos del argentino.

El 29 de junio, el Madrid comunicó que había aceptado el pedido del jugador de permanecer en Italia durante la temporada 2026-2027. En ese mismo anuncio confirmó que conservaba una opción unilateral de recompra para la temporada siguiente, aunque no publicó el monto.

Según las condiciones que trascendieron, el Madrid podrá ejercer ese derecho en la primera quincena de julio de 2027. Los €80 millones que le costaría entonces el pase son €71 millones más de lo que habría pagado por repatriarlo en el último mercado.

Del doblete ante el United a los dos goles en Córdoba

En el mes previo a la pregunta que recibió Mourinho, Paz tuvo dos actuaciones que explican el interés por su futuro. En octubre marcó dos goles en el 4 a 1 del Como ante el Manchester United por la Champions League. También dio el pase con el que el griego Anastasios Douvikas convirtió el segundo tanto del equipo italiano.

En noviembre, Lionel Scaloni lo puso de titular en los amistosos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica. Contra los costarricenses, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Paz abrió el marcador y volvió a convertir antes del descanso. Compartió una particularidad con Julián Álvarez y Franco Mastantuono: los tres hicieron dos goles en el 7 a 0.

La noche en que Nico Paz hizo su primer gol en el Bernabéu

Paz tenía 11 años cuando llegó al Real Madrid en 2016. Pasó por todas las categorías de inferiores, ganó dos veces la Copa del Rey juvenil y debutó en el primer equipo con Carlo Ancelotti como entrenador.

Su primer gol en el Santiago Bernabéu llegó el 29 de noviembre de 2023. El Madrid empataba 2 a 2 con el Napoli cuando Paz sacó un zurdazo desde afuera del área y puso a su equipo en ventaja. El encuentro terminó 4 a 2 para el conjunto español, que esa temporada ganó la Champions con el argentino en el plantel.