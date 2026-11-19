La ex participante de Gran Hermano, Catalina Gorostidi, apuntó con extrema dureza contra Eugenia la China Suárez durante la transmisión de su programa de streaming, reavivando viejas heridas del espectáculo argentino que involucran a Wanda Nara, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Camila Galante, Nicolás Cabré, Lali Espósito y Eugenia Tobal.

En medio de las repercusiones por los conflictos de la actriz con Paredes y Galante, además de su reciente disputa pública con Nara, Gorostidi decidió intervenir sin filtros tras leer el descargo que la actual pareja de Icardi publicó en sus redes sociales para defender su carrera artística.

El conflicto tomó impulso luego de que la actriz cuestionara los inicios mediáticos de Wanda Nara y lanzara una frase dirigida a las mujeres que alcanzaron la fama por involucrarse con hombres comprometidos.

Ante esta postura, la panelista reaccionó con indignación frente a los micrófonos y cuestionó la coherencia de la ex protagonista de Casi Ángeles respecto a su propio historial amoroso, afirmando textualmente: “Para para para, ella dijo de hombres casados. Qué cara dura que es la China Suárez, de hombres casados dice, si ella se levantó a la mitad de los hombres casados de Argentina la hija de p…”.

Lejos de frenar su descargo en la actualidad, Gorostidi profundizó en los motivos personales por los cuales rechaza a la artista desde hace años, haciendo hincapié en la recordada ruptura entre Nicolás Cabré y Eugenia Tobal. Con evidente enojo, la ex concursante del reality recordó aquel doloroso episodio familiar y sentenció al aire: “Yo no le voy a perdonar nunca a la China Suárez lo que hizo con Eugenia Tobal. A partir de ese momento, en que dijo que Tobal había pedido a su bebito y dijo ‘a mí no me da lástima’, desde ese momento, yo a la China Suárez le hice la cruz”.

Por último, la streamer puso en tela de juicio el éxito profesional que la cantante suele destacar sobre su recorrido en la televisión y la música, comparando su convocatoria con la de sus antiguos compañeros de elenco, Lali Espósito y Peter Lanzani.

Para cerrar su intervención, Gorostidi lanzó una contundente descalificación sobre las motivaciones económicas y sentimentales de la actriz: “Podes ser exitosa reina, pero exitosa no sos, sos una pobre fracasada, una mina que se lleva por la guita, que siempre tiene que ser devota al macho, y no llenaste nunca el Gran Rex, la gente iba a ver a Lali y Peter, por eso Lali es lo exitosa que es hoy, y vos sos una pobre mina”.