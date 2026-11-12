No es Wanda: la persona a la que culparía Icardi por el escándalo con su hija

La disputa legal y mediática entre Mauro Icardi, Wanda Nara y su hija Francesca sumó un capítulo determinante tras el escandaloso operativo policial desplegado el último viernes en la Casa de los Sueños en Nordelta. Luego de aquel grave episodio en el domicilio, la causa por lesiones avanzó en los tribunales y los principales involucrados fueron convocados formalmente para brindar su testimonio ante las autoridades correspondientes.

El futbolista, sobre quien pesa una restricción perimetral que le impide acercarse a su hija mayor durante cuarenta y cinco días, deberá presentarse en la fiscalía después de haber rechazado las primeras solicitudes judiciales. Según confirmaron en el programa Intrusos, la audiencia quedó fijada para mañana a las diez de la mañana, tras la denuncia pública del entorno del jugador asegurando que no querían tomarle declaración, cuando en realidad el fiscal no se encontraba presente en ese momento.

De acuerdo con la información aportada por Guido Záffora en el ciclo de Marina Calabró en El Observador, la estrategia legal del delantero dará un giro inesperado durante la jornada. Según precisó el periodista, "Icardi va a involucrar a Migueles en su declaración al contar que se sintió "amedrentado"", una postura que promete cambiar por completo el eje de la investigación y sumar nuevos protagonistas al expediente judicial.

El origen de esta acusación estaría vinculado a una presunta advertencia de Martín Migueles en el comienzo del conflicto dentro de la propiedad. El actual novio de Wanda Nara habría lanzado la frase "No soy Maxi López ni L-Gante, esto es mi barrio se arregla de otra manera", palabras que habrían incrementado la tensión antes del arribo de los efectivos policiales. Al respecto, Záffora remarcó que "Icardi va a involucrar a Migueles en su declaración porque sintió que lo estaba amenazando" y reiteró que "Mauro Icardi sintió que lo estaba amenazando" con esos dichos.

Horas antes de conocerse esta citación, trascendió que Francesca no mantenía contacto directo con su padre mientras estuvieron distanciados debido a que lo tenía bloqueado en WhatsApp, una situación que complicó aún más el vínculo familiar. Según relató Yanina Latorre en SQP, al enterarse de este bloqueo, el jugador tramitó una medida cautelar para reencontrarse con sus hijas y la Justicia se la concedió, estableciendo que las niñas debían permanecer junto a él hasta el dieciséis de noviembre.

De esta manera, la presentación judicial de mañana resultará clave para definir el rumbo de la causa por lesiones en los próximos días. Además, las autoridades deberán evaluar si la China Suárez y Martín Migueles, quienes estuvieron presentes en el lugar al momento de los hechos en Nordelta, también serán llamados a declarar en calidad de testigos o imputados en el expediente.