No estuvieron ni un mes juntos y este famoso ya le fue infiel a su pareja

Luego de varios meses marcados por diversos rumores sobre un romance, la periodista Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci confirmaron públicamente su relación al compartir imágenes de un viaje romántico realizado a las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones periodísticas que ponen en duda la cronología de aquel vínculo y apuntan a una presunta infidelidad por parte de Guerci.

El periodista Juan Etchegoyen, quien fue uno de los primeros en hablar sobre el romance y que semanas atrás había asegurado que llevaban unos siete u ocho meses saliendo, volvió a referirse al tema en su programa Mitre Live.

En esta oportunidad, aportó información recopilada durante el fin de semana, sugiriendo una supuesta superposición de relaciones luego de que el modelo hiciera público su noviazgo con Laura Ballesteros. Al iniciar su emisión, el conductor anunció: "Quiero abrir el programa de hoy con una información que estuve recopilando el fin de semana. Hay rumores de engaño y de infidelidad en una pareja que ya está separada".

De acuerdo con los datos revelados por el presentador, habrían existido dos relaciones simultáneas por parte del modelo. Con respecto a esta situación, Etchegoyen disparó: "Lo que me cuentan a mí es que Mario Guerci engañó a Guadalupe Vázquez con quien es su nueva novia ya blanqueada que es Laura Ballesteros".

Para argumentar su postura, el periodista hizo hincapié en la discordancia de los tiempos y añadió: "La realidad es que las fechas no cierran porque hace dos meses se fue con Guadalupe a Cataratas del Iguazú. A mí me habla de dos relaciones de Guerci en paralelo".

Esta versión sobre el fin de la relación provocó repercusiones en el entorno de la periodista. En relación con el estado anímico de la mujer, el conductor sostuvo: "Me han contado que Guadalupe está dolida con esta situación. Ayer me mandaban una publicación donde ella decía la frase 'mosquita muerta' sobre una situación ajena a esto pero que no deja de llamar la atención".

Por último, el conductor de Mitre Live remarcó que el noviazgo de Guerci con Ballesteros no sería un hecho reciente, volviendo a cuestionar los plazos temporales de su anterior vínculo sentimental con la periodista.

Al respecto, el presentador de espectáculos concluyó señalando: "Lo seguro es que Laura y Mario tienen una relación de varios meses y él hace menos de 50 días estaba con Guadalupe. Es rarísimo".