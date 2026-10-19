Las condiciones climáticas en la provincia de San Juan presentarán una marcada inestabilidad a lo largo de toda la jornada de este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un parte que anticipa la llegada de precipitaciones de variada intensidad que afectarán tanto a la capital provincial como a los departamentos aledaños. La nubosidad irá en aumento paulatino con el correr de las horas, modificando el panorama soleado de los días anteriores.

Los especialistas detallaron que la desmejora en el tiempo comenzará a manifestarse de manera leve durante el transcurso de la tarde. Sin embargo, las probabilidades más altas de lluvias aisladas y chaparrones se concentrarán con mayor fuerza a partir de las 20:00 horas. Los modelos predictivos indican que el bloque nocturno será el momento crítico donde se registrará la mayor cantidad de agua caída en la región.

El fenómeno meteorológico vendrá acompañado por un importante descenso de la temperatura que se hará sentir con fuerza hacia las 24:00 horas. Los vientos rotarán desde el cuadrante sur y sudeste, aportando una masa de aire húmedo que propiciará el desarrollo de tormentas aisladas. Las autoridades locales solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución debido a la posible reducción de visibilidad en las rutas.

En paralelo a la situación del valle urbano, los departamentos de Iglesia y Calingasta se encuentran bajo una estricta alerta amarilla por intensas nevadas en la zona cordillerana. Los reportes oficiales estiman que la acumulación de nieve podría alcanzar los cincuenta centímetros en las zonas de mayor altitud. Este escenario de alta montaña genera una fuerte inestabilidad climática que derrama directamente sobre las condiciones del tiempo en el llano.

Las proyecciones para la madrugada del martes indican que las condiciones de mal tiempo comenzarán a ceder de manera paulatina en todo el territorio provincial. Los mejoramientos temporarios permitirán que el sol vuelva a asomar de manera intermitente, aunque se mantendrá una masa de aire fresco durante la mañana. El organismo meteorológico continuará monitoreando el avance de los frentes nubosos para actualizar los avisos a muy corto plazo en caso de ser necesario.