"No glitter, sí brillantina": el viral de un negocio sanjuanino antes de Argentina-Inglaterra

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se vive con mucha expectativa y también con grandes dosis de humor. En San Juan, Un Poco Loco Cotillón logró captar la atención en redes sociales con un comunicado donde anunció una medida especial antes del partido: suspender temporalmente el uso de palabras en inglés.

Una chicana futbolera que explotó en redes

"Debido al partido entre Argentina e Inglaterra, en @unpocolocotillon tomamos una decisión importante… Hasta nuevo aviso, las palabras en inglés quedan suspendidas", expresaron desde el negocio.

El mensaje, acompañado por emojis de la bandera argentina y referencias al fútbol, rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que se sumaron con comentarios y nuevas propuestas de palabras para reemplazar.

La publicación cerró con una invitación al público: "No es personal. Es fútbol. ¿Qué otra palabra agregarías? Te leemos".

Del inglés a la versión argentina

La idea tomó como eje uno de los debates más habituales en el lenguaje cotidiano: la incorporación de términos en inglés para productos o tendencias que tienen su equivalente en español.

Así aparecieron frases que llamaron la atención: "No glitter, sí brillantina", "cupcakes/ magdalenas", "sprinkles/granas o confites", "toppers/cartel de tortas", "baby shower/fiesta de bienvenida al bebé", "candy bar/mesa dulce" o "party/fiesta" como forma divertida de adaptar la identidad del negocio al clima previo al choque entre la Selección argentina e Inglaterra.

La ocurrencia sanjuanina se sumó a la enorme expectativa que genera el partido de semifinales, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará el pase a la final del Mundial 2026 el próximo miércoles desde las 16 horas.

Humor y fútbol antes del gran duelo

Mientras las selecciones preparan el encuentro deportivo, la previa también se llena de creatividad en redes sociales. Hinchas, comercios y marcas aprovechan el contexto para generar contenido con humor y mensajes que reflejan la pasión argentina.

En este caso, un simple cambio de palabras se convirtió en un fenómeno viral que combinó identidad local, fútbol y una cuota de picardía antes del esperado duelo ante Inglaterra.