No habrá clases en San Juan el lunes 21 por el Día del Estudiante

Los estudiantes sanjuaninos contaran con un cronograma adaptado en las escuelas durante la proxima semana para la celebracion del Dia del Estudiante. La medida dispuesta por la cartera educativa provincial contempla la suspension total de la actividad en los establecimientos alcanzados durante la jornada del lunes 21 de septiembre. La medida quedo formalizada mediante la Resolucion N° 16889-ME-2026, la cual establece la interrupcion de las tareas escolares habituales para esa fecha festiva.

Previo al cese de actividades del lunes, el sistema educativo llevara a cabo una dinamica particular el viernes 18 de septiembre. Durante ese dia, las instituciones destinarán los ultimos dos modulos de la carga horaria a propuestas de caracter recreativo y pedagogico. Esta organizacion busca que las comunidades educativas desarrollen espacios de integracion y celebracion acordes a la fecha dentro de los edificios escolares.

El esquema coordinado por la autoridad provincial articula asi dos momentos claves para la proxima semana: el viernes 18 con talleres de cierre pedagogico y el lunes 21 con el asueto escolar correspondiente.

La normativa oficial, fijada bajo la Resolucion N° 16889-ME-2026, rige de manera directa sobre todas las instituciones comprendidas por la reglamentacion de la provincia.