El Gobierno nacional modificó el operativo previsto para recibir a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. Luego de la derrota ante España, el plantel comunicó que no tiene intención de realizar un festejo multitudinario y finalmente quedó descartada la posibilidad de un feriado nacional.

La Casa Rosada había condicionado desde el inicio cualquier celebración oficial a la decisión de los futbolistas y del cuerpo técnico. Sin embargo, tras la caída por 1-0 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transmitieron que el equipo no está de ánimo para organizar un despliegue de ese tipo.

"Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado ya quedó descartada", señalaron fuentes oficiales.

Una llegada protocolar en Ezeiza

Ante este nuevo escenario, el Gobierno prepara una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la llegada de los futbolistas que regresen al país.

El recibimiento estará a cargo de autoridades de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Seguridad Nacional, con la participación de una guardia de Granaderos. Según indicaron desde Casa Rosada, no habrá funcionarios del Poder Ejecutivo presentes con el objetivo de evitar una situación política alrededor del seleccionado. "La idea del Presidente siempre fue no politizar", explicaron fuentes oficiales.

El operativo será similar al que se utiliza para la llegada de mandatarios extranjeros al país, aunque con un formato reducido debido a la decisión del plantel de no realizar celebraciones públicas.

Messi y De Paul no regresan con el equipo

La delegación argentina llegará este lunes por la tarde en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Estados Unidos. El arribo está previsto para las 19 horas en Ezeiza.

Sin embargo, el grupo estará incompleto. Lionel Messi y Rodrigo De Paul decidieron permanecer en Estados Unidos y no formar parte del regreso junto al resto de sus compañeros.

La AFA informó que algunos futbolistas continuarán directamente hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

Sin feriado nacional

El presidente Javier Milei había anunciado horas después de la final que podía decretarse un feriado nacional, aunque sujeto a la decisión de los jugadores.

"En función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", había escrito el mandatario en sus redes sociales.

Finalmente, con la postura del plantel, esa posibilidad quedó descartada. La Selección regresará al país en un clima de reconocimiento por la campaña realizada, pero sin actos masivos ni festejos oficiales.