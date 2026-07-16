La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en el plantel británico. Horas después de la derrota en Atlanta, el capitán Harry Kane publicó una emotiva carta en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por haber quedado nuevamente a las puertas de una final.

"No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago", escribió el delantero del Bayern Múnich en su cuenta de X (ex Twitter).

El goleador reconoció que el equipo estuvo muy cerca de alcanzar otra final mundialista, pero admitió que el esfuerzo no alcanzó. "Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar", señaló.

"Nos falta esa pieza final"

En su mensaje, Kane también hizo una autocrítica sobre el presente de la selección inglesa, que volvió a quedar eliminada en una instancia decisiva.

"Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando la puerta durante ocho años, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar", reflexionó.

A pesar de la decepción, el delantero destacó el compromiso del plantel durante todo el torneo y aseguró sentirse orgulloso del recorrido realizado por sus compañeros.

La promesa para los hinchas ingleses

Antes de cerrar su publicación, el capitán de los Three Lions envió un mensaje de agradecimiento a los fanáticos que acompañaron al equipo durante el Mundial y prometió que volverán a intentarlo.

"Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos; no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando", afirmó el capitán inglés.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido tanto en los estadios como desde Inglaterra y concluyó: "Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo".