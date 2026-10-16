No la quiere nadie y una famosa abrió la convocatoria para tener novio

Daniela Celis lanzó una insólita convocatoria para encontrar pareja luego de su comentada separación de Nick Sícaro. Durante un programa de streaming conducido por Lizardo Ponce y Mica Viciconte, la influyente figura de las redes explicó que está dispuesta a conocer a un nuevo compañero. Lizardo Ponce presentó la propuesta con humor diciendo: “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”. Celis reaccionó de inmediato: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Mica Viciconte quiso saber las condiciones y preguntó: “¿Qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?”. Celis respondió: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”. Luego, Lizardo Ponce explicó la modalidad de inscripción: “Hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela”. Mica Viciconte planteó dudas sobre requisitos prácticos: “Pará, ¿esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada”.

Daniela Celis cerró la invitación con un mensaje directo para los espectadores: “Bueno, yo no sé si vos que estás del otro lado crees en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien. Así que escanea este QR que se encuentra acá en pantalla y nada, la podemos pasar bien”.

Esta propuesta llega tras un conflicto con Nick Sícaro por sus declaraciones sobre la intimidad. En sus redes sociales, Daniela Celis expresó: “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano. Antes de sentarse a ventilar situaciones privadas”.

Posteriormente, Daniela Celis envió un audio al ciclo La Linterna manifestando: “Hola, Agus, ¿cómo estás? Te soy breve porque sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”.

Además aclaró: “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario. Yo comenté diciendo que no quiero, que me pareció un montón que hable de la intimidad, son cosas privadas que no se dicen, y se fue todo un poco de contexto porque parecía que lo dije porque él me dijo, me mencionó como chonga. No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”.

En el mismo audio remarcó sus límites respecto a la exposición mediática: “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite. Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”.

Finalmente indicó: “Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, concluyendo de manera tajante: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”.