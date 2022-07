No le alcanzó a Alianza y San Martín se clasificó a semifinal

A Unión, San Lorenzo y Aberastain que abrocharon el pasado domingo su pase a semifinales del torneo doméstico de la Liga Sanjuanina, ayer se sumó San Martín que dejó en el camino a Alianza pese a caer 1-0 ya que en la ida había triunfado 4-0 y en el global se metió en la siguiente instancia.

Los choques de semis, que serán a partido y revancha, tendrá los enfrentamientos entre Aberastain con San Lorenzo de Ullum y San Martín contra Unión. En principio el juego entre pocitanos y ulluneros sería éste miércoles y un día después verdinegros ante azules.

Este lunes, en el Hilario Sánchez, San Martín y Alianza cerraron la llave, que en el juego de ida había quedado para el equipo que orienta el Gino Laciar por 4-0. Un marcador muy abultado que Alianza no logró revertir más allá de ganar de visitante por 1-0, pero que en el global no le alcanzó.

Pedro Terrero, de penal, a los 21 minutos del primer tiempo marcó el único tanto del partido, que no pudo ampliarlo e incluso estuvo muy cerca de que San Martín lo igualara en el segundo tiempo pero no estuvo certero en las diversas opciones que generó.

Tras la eliminación, el DT de Alianza, Luis Pallaroni, destacó que “San Martín fue un justo ganador de la serie”. Y lo más destacado que relató es sobre su futuro inmediato: “Mañana me voy a reunir con los dirigentes para ver si sigo o doy un paso al costado. Si continúo quiere un equipo competitivo y con el apoyo dirigencial, y si no se da me voy tranquilo que di todo por esta institución que tiene un semillero muy bueno al que hay que darle su lugar”.

De esta manera, la serie de cuartos de final se cerró el equipo verdinegro clasificado. Lugar que se habían ganado el domingo Unión, San Lorenzo y Aberastain tras eliminar a Marquesado, Del Bono y Desamparados respectivamente.

Unión superó 1-0 (1-0 fue en la ida) a Marquesado con gol de Federico Gómez sentenció la llave. San Lorenzo goleó 5-0 (1-0) a Del Bono con los tantos de Gonzalo González (3), Jonathan Tejada y Héctor Pérez. Y Aberastain venció 2-1 (1-1) Desamparados con los dos goles de Emanuel Escudero y el descuento de Guajardo para el puyutano.