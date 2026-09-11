No le dieron el alta a Mirtha Legrand y se teme lo peor sobre su salud

Mirtha Legrand no regresó a su domicilio este viernes como estaba previsto y permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el lunes debido a un problema bronquial. La conductora de 99 años muestra una evolución favorable ante el esquema de tratamiento, pero el personal de salud resolvió actuar con prudencia. La novedad sobre su estado se dio a conocer por la mañana, justo en la jornada señalada previamente para su posible partida de la institución.

Durante la transmisión de Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer detalló la situación de la figura televisiva al señalar que “amaneció de muy buen ánimo, hay que decir que viene recuperándose, claramente. Los médicos muy confiados, hubo una remisión de la mínima infección que había dado cuenta la primera tomografía que se hizo al ingresar al sanatorio Mater Dei”.

Según la información brindada en el ciclo, la presentadora se encuentra bajo estricto seguimiento. Bremer explicó que “está monitoreada, cuidadísima y recuperándose” y argumentó el motivo de la permanencia al aire: “Lo que están esperando los médicos es que concluya el seriado de antibióticos para que pueda volver a su casa con tranquilidad, seguramente con algunas restricciones hasta que pasen estos fríos”.

La familia de la conductora también hizo mención a la expectativa por la externación. Marcela Tinayre se comunicó con el programa de América para solicitar calma ante las versiones sobre el tema. Sobre ese contacto, el periodista reprodujo sus palabras: “Marcela Tinayre habló y dijo ´chicos, no digan todo el tiempo que sale, está mucho mejor pero hoy no será el día´”.

La diva atraviesa el proceso de recuperación en forma tranquila, acompañada por su círculo íntimo y amistades, mientras los profesionales aguardan la finalización de los pasos estipulados. Al referirse al momento en que abandonará el centro de salud, Bremer cerró al expresar que “el alta va a estar cuando tenga que estar, que nadie se apure”.