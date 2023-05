¿No lo dejaron? La dura acusación de Nate Díaz a UFC

Nate Díaz apuntó contra UFC por no haber podido boxear antes de manera profesional. El legendario peleador de Artes Marciales Mixtas ingresará a un cuadrilátero por primera vez en poco tiempo. El próximo 5 de agosto, se medirá con Jake Paul en ocho rounds. Sin lugar a dudas, este combate puede cambiar la vida de ambos, con una victoria que dejaría muy bien parado a cualquiera de los dos.

"Mi plan en la pelea es pelear siempre contra los nombres más importantes y los mejores peleadores que existen. Llevo mucho tiempo tratando de salirme de la UFC, porque sabía lo que valía, lo que valen los peleadores y lo que debía hacer. Fue un camino largo, pero cuando estaba saliendo, Jake Paul estaba haciendo las cosas más grandes y mejores afuera en la lucha y para la lucha, y me alegré de tener un oponente digno para atacar como él. tan pronto como salí", comenzó diciendo Díaz, en conferencia de prensa.

Luego, Nate expuso: "Habría sido boxeador profesional cuando tenía 18 años, pero primero surgió una pelea en una jaula, así que estuve atrapado en una jaula toda mi carrera. Hubo momentos en los que me encerraron en un contrato de inmediato con el UFC. Así que ya estaba bloqueado desde el principio. Quería salir y hacer boxeo, pero era contrato tras contrato y mierda. Fue una reacción en cadena todo el tiempo".

Conclusión de Nate Díaz

"Estaba encerrado más y más tiempo. He estado yendo a gimnasios de boxeo desde que tengo 15 años, entrenando boxeadores profesionales, y no creo que alguna vez me hayan pateado el trasero en un gimnasio de boxeo y no haya regresado y sido el último en ganar el rondas Siempre he querido boxear. Como dije, siento que fui un boxeador profesional todo el tiempo. Me estaba ofendiendo porque estaba siendo estereotipado como un luchador de MMA", sostuvo.

Para cerrar, Nate Díaz mencionó: "Cada pelea que peleo en MMA, estaba entrenando como cualquier boxeador entrena para un combate de boxeo, entrenando profesionales, golpeando guantes, corriendo y haciendo todos los entrenamientos de boxeo y más combates que probablemente cualquiera y eso fue solo parte del tiempo. El resto del tiempo tuve que hacer todo lo demás. Me alegro de poder venir aquí y mostrar mis habilidades en el boxeo".