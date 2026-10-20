Tobías Martínez aclaró los motivos que lo llevaron a dejar el TC Pick Up luego de la fecha disputada en La Plata y aseguró que la decisión no estuvo atada exclusivamente al toque que protagonizó con Mariano Werner. El piloto sanjuanino explicó que fue el resultado de una sucesión de situaciones con las que no estuvo de acuerdo y, principalmente, de la sensación de no haber sido escuchado por los comisarios deportivos.

La salida había sido anunciada por el propio Martínez después de la competencia del domingo, en la que terminó octavo luego de un incidente que lo hizo perder terreno cuando venía entre los protagonistas. Sin embargo, en diálogo con DIARIO HUARPE, buscó separar aquella maniobra de la determinación final.

“Es un tema de un par de seguidillas, algunas cosas que no me gustaron y que sentí que no estaban bien. Con el equipo está todo bien, pero en lo demás quizás no me sentí escuchado por los comisarios”, declaró.

El sanjuanino explicó que el malestar se fue acumulando con el paso de las fechas hasta llegar a un punto en el que entendió que ya no quería continuar dentro de la categoría.

“No coincido con algunas cosas. Muchos creen que fue por una maniobra y lejos está de ser por una maniobra concreta, ya sea con Mariano Werner o con Julián Santero. No es ese el fin”, remarcó.

Una decisión que venía madurando

Martínez insistió en que lo sucedido en La Plata no fue el único detonante, sino una situación más dentro de una serie de episodios que, según explicó, terminaron por desgastar su continuidad en el TC Pick Up.

“Fueron un montón de cosas que se han ido rebalsando, echándole agua al vaso hasta que en un momento rebalsa, y ahí decidí no estar en las Pick Up”, sostuvo.

La decisión llamó la atención porque Martínez se encontraba disputando la Copa de Oro y había conseguido una victoria durante la temporada. A pesar de ese presente deportivo, el sanjuanino optó por alejarse debido a diferencias con determinadas situaciones que se dieron dentro de la categoría.

Uno de los aspectos sobre los que hizo mayor énfasis fue la relación con quienes deben evaluar las maniobras durante las competencias.

“Uno como piloto siempre intenta tener algún diálogo con los comisarios y, a la vez, ser escuchado. No fue lo que sentí”, señaló.

Con esa explicación, Martínez también descartó que exista algún inconveniente con su equipo. Su malestar, aclaró, estuvo relacionado con otras cuestiones que se fueron acumulando y terminaron influyendo en su determinación.

El TC sigue siendo el objetivo

La salida del TC Pick Up no implica un alejamiento del automovilismo para el sanjuanino. Martínez confirmó que continuará compitiendo en Turismo Carretera, categoría a la que considera su principal objetivo y en la que ahora concentrará todos sus esfuerzos.

“Obviamente sí voy a seguir en el TC, que es donde siempre apunté y donde estoy más enfocado que nunca”, afirmó.

De esta manera, el piloto buscó despejar una de las interpretaciones que había surgido inmediatamente después de su anuncio: que la decisión había sido una reacción puntual al incidente ocurrido durante la final de La Plata.

Martínez dejó en claro que aquella maniobra formó parte del contexto, pero no explica por sí sola su salida. Según su relato, detrás hubo un desgaste progresivo, diferencias con algunas decisiones y, sobre todo, la sensación de que sus planteos como piloto no estaban encontrando respuesta.