“No paran de sacar gente y ponerles sábanas. Cadáveres. Es apocalíptico”. Con esas palabras, Sebastián Herrero, un pasajero de 46 años, describió el horror que se vivió tras el choque de dos trenes de pasajeros en Urda, Toledo, España. El accidente dejó decenas de muertos y heridos, mientras continuaban las tareas de rescate.

Herrero viajaba en el vagón 7 de un tren de la empresa Iryo que había partido de Madrid con destino a Sevilla. En su testimonio, comparó la escena con una explosión: “En esos tres vagones me cuesta mucho pensar que haya gente viva. Es como si hubieran puesto una bomba”.

Pasajeros atrapados entre los hierros

Otro de los sobrevivientes, Miguel Ángel Pérez, viajaba en el último vagón de un tren de Renfe. Contó que muchos pasajeros estaban dormidos o trabajando cuando sintieron un fuerte impacto que los obligó a sujetarse de los asientos.

“Ha sido un choque tremendo. El vagón ha volcado parcialmente. Hemos visto vagones al lado destrozados”, relató, según consignó RTVE.

Fernando Seco, otro pasajero, contó que después de salir del tren vio personas atrapadas entre los restos y colaboró para asistir a las víctimas. “Hemos echado una mano para intentar sacar a los heridos y muertos”, recordó.

Cómo fue el accidente

La colisión ocurrió durante la mañana del miércoles y afectó a dos trenes de alta velocidad que circulaban por la zona de Toledo. Según los primeros reportes, el tren de Renfe impactó contra una formación de Iryo, cuyos vagones sufrieron graves daños; dos de ellos cayeron por un terraplén.

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo para rescatar a los pasajeros, asistir a los heridos e identificar a las víctimas. También intervino la Unidad Militar de Emergencias y Renfe activó un gabinete de crisis.

Mientras avanzaba el operativo, las autoridades trabajaban para determinar las causas del choque. Entre las primeras hipótesis difundidas se mencionó un posible error humano, aunque la investigación deberá establecer cómo se produjo la colisión.