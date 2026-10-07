Lionel Messi aprovechó su despedida de la Selección Argentina para referirse a la final del Mundial 2026 ante España, una derrota que todavía genera preguntas entre los hinchas. El capitán rechazó las versiones que instalaron dudas sobre lo ocurrido antes y durante aquel partido y aseguró que el equipo llegó al encuentro decisivo después de un desgaste extremo.

“La realidad es que no pasó nada raro, como se dice”, afirmó Messi durante su discurso en el Monumental. Sus palabras buscaron cerrar las especulaciones que circularon después de la derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El desgaste después de Inglaterra

Para Messi, una de las claves estuvo en el esfuerzo realizado en la semifinal. Argentina había derrotado 2-1 a Inglaterra en Atlanta, con una remontada en los minutos finales que le permitió clasificarse a una nueva final mundialista. Messi asistió a Lautaro Martínez en el segundo gol de aquel encuentro.

El capitán explicó que aquella semifinal tuvo un costo físico y emocional muy alto para el plantel. La definición llegó después de un partido intenso y dejó a varios futbolistas con poco margen de recuperación antes de enfrentar a España.

“El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, a nivel de piernas y a nivel emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, explicó.

Messi defendió a sus compañeros

El rosarino también rechazó cualquier interpretación que pudiera poner en duda el compromiso de los jugadores argentinos. Según su relato, el plantel volvió a competir en la final con el mismo espíritu que había mostrado durante todo el torneo.

“Le dimos todo”, sostuvo Messi, quien remarcó que sus compañeros dejaron el máximo por la camiseta argentina. El mensaje tuvo además un sentido especial porque varios integrantes de aquel plantel quedaron en el centro de las discusiones posteriores a la derrota.

España terminó imponiéndose 1-0 en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, después de un partido en el que Argentina resistió durante gran parte del encuentro y Emiliano Martínez tuvo una actuación determinante.

Una derrota que quedó atrás

Messi reconoció que el resultado fue doloroso porque Argentina estuvo muy cerca de volver a ser campeona del mundo. Sin embargo, evitó transformar aquella caída en una explicación alternativa y eligió poner el foco en el recorrido que realizó el equipo.

“Lamentablemente, no pudimos ser campeones, aunque estuvimos muy cerquita”, expresó.

La final ante España terminó siendo el último partido mundialista de Messi con la Selección. Meses después, durante su despedida en el Monumental, el capitán decidió hablar de aquella noche para defender a sus compañeros y cerrar una de las últimas discusiones que quedaron alrededor de su etapa con la camiseta albiceleste.

Para Messi, no hubo misterio detrás de aquella derrota: hubo una Argentina que llegó al límite después de una semifinal agotadora y una España que terminó quedándose con el título.