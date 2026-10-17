El delantero de Boca Juniors, Leonel Flores, rompió el silencio después de la polémica que generó la difusión de un video en el que aparece junto a su compañero Ayrton Costa durante una concentración del plantel. El futbolista de 19 años reconoció su error y pidió disculpas públicamente tanto a los hinchas del Xeneize como a su novia, luego de varios días de críticas en las redes sociales.

"Les quería pedir disculpas a la gente de Boca y a mi novia", expresó el juvenil después de convertirse en protagonista de la victoria por 2-1 frente a Talleres, disputada el viernes por la noche en La Bombonera.

Las declaraciones llegaron después de que se viralizaran imágenes de una videollamada en la que Flores y Costa mantenían una conversación con una mujer mientras se encontraban concentrados con el equipo. La situación despertó cuestionamientos entre los simpatizantes y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del club.

Qué dijo Leonel Flores sobre el video viral

El delantero no intentó justificar lo ocurrido y reconoció que su comportamiento había sido inapropiado dentro del contexto de una concentración profesional.

"Eso es algo extrafutbolístico y no se hace", manifestó Flores, quien también confirmó que recibió un llamado de atención dentro de la institución. "Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron", agregó.

Además, buscó llevar tranquilidad a los hinchas y dejó en claro que la controversia no modificó su compromiso deportivo. El jugador aseguró que decidió hablar públicamente para demostrar que continúa enfocado en el equipo y que su principal objetivo es contribuir al presente de Boca.

El episodio tomó mayor repercusión porque las imágenes comenzaron a circular el miércoles 14 de octubre, apenas un día después de la derrota del Xeneize por 1-0 ante Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

Durante la conversación, la mujer que participaba de la videollamada mencionó a Cami Espinosa, pareja del delantero, lo que provocó una reacción de los futbolistas. Sin embargo, según trascendió, la grabación se habría realizado aproximadamente una semana antes de su publicación.

Del escándalo al gol que le dio el triunfo a Boca

La polémica coincidió con un momento importante en la carrera de Flores, quien viene ganando protagonismo en el primer equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El viernes 16 de octubre, el juvenil fue determinante en la victoria frente a Talleres por el Torneo Clausura. Después de que Miguel Merentiel marcara el empate, Flores convirtió el segundo gol del Xeneize y selló la remontada por 2-1 en La Bombonera.

No es la primera vez que el entrenador interviene por cuestiones relacionadas con la vida personal del futbolista. Anteriormente, Arruabarrena había manifestado su preocupación por el entorno del joven, además de realizarle observaciones sobre algunas decisiones fuera de la cancha.

Ahora, con las disculpas públicas y su reciente actuación frente al conjunto cordobés, Flores intentará dejar atrás la controversia y concentrarse en los próximos compromisos de Boca, que se prepara para disputar la revancha ante Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.