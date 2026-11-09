"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada", pidió León XIV

En su primera misa en Argentina, el papa León XIV dejó una serie de definiciones sobre el valor de la familia, la importancia de la fe y los desafíos que atraviesa la sociedad. Con un mensaje dirigido especialmente a los hogares argentinos, reivindicó a la familia cristiana como un pilar de la comunidad y llamó a fortalecer los vínculos y la transmisión de valores entre generaciones.

Uno de los pasajes más contundentes de su homilía estuvo relacionado con las voces que consideran superado el modelo de familia cristiana. «No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época», afirmó.

El Pontífice también destacó la influencia de la familia en la historia y la cultura argentina. Sostuvo que fue el espacio donde se transmitieron valores fundamentales como la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

En otro tramo de su mensaje, convocó a los hogares a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia. «Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia Argentina las necesita», expresó.

León XIV planteó que la transmisión de la fe comienza en la intimidad de cada casa, a través de gestos cotidianos como la oración, el perdón, la escucha y la participación en las celebraciones religiosas. «Abran las puertas de sus casas a Cristo. Hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos», pidió.

Además, definió a la familia como el ámbito privilegiado para el encuentro con Dios y la formación de las nuevas generaciones. «La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo», sostuvo.

Las frases más destacadas de la homilía

Entre las principales definiciones que dejó el Papa durante su primera celebración eucarística en el país se destacan:

Sobre la familia cristiana: «No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada».

Sobre su importancia social: «Hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época».

Sobre la evangelización: «La Iglesia Argentina las necesita».

Sobre la fe en el hogar: «Abran las puertas de sus casas a Cristo».

Sobre la educación de los hijos: «Hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos».

Sobre el encuentro con Dios: «La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo».

Sobre el futuro del país: «Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país».

Las dificultades que atraviesan las familias

La homilía también incluyó una referencia a los problemas sociales que afectan a los hogares. León XIV mencionó la falta de estabilidad, las dificultades económicas, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes.

Frente a ese escenario, planteó que la fe puede convertirse en un sostén para atravesar las crisis. «Dios está en medio nuestro, no podemos temer. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros», manifestó.

En esa línea, sostuvo que Cristo representa el fundamento sobre el cual las familias y la sociedad pueden encontrar estabilidad frente a las dificultades.

Finalmente, el Papa encomendó a los hogares argentinos a la Virgen de Luján y a San José, y concluyó su homilía con un pedido para que cada casa pueda convertirse en un espacio de presencia de Dios: «Que Él nos bendiga para que también nuestras casas sean templo de su presencia».