¿No sigue? Revelan datos importantes de la renovación de Messi en PSG

La continuidad de Lionel Messi en la Ligue 1 es una verdadera incógnita en estos días. Cuando restan nada más que cinco meses para que culmine su contrato con el PSG, el argentino no ha renovado. Saber qué quiere hacer el capitán de la Selección Argentina a continuación es la duda más grande. Por esto, Luis Campos, el asesor deportivo del cuadro de la capital francesa, habló con Teléfoot y reveló información importante.

"En este momento estamos en discusión. Me gustaría mantenerlo en este proyecto, no puedo ocultarlo. Me encantaría que continuara. Estamos discutiendo en este momento para tratar de llegar a la meta, y seguir teniéndolo con nosotros. Perder a Kylian, por supuesto que es difícil. Lo vi muy triste después de su lesión. Pero ya lo he visto trabajar también de la mañana a la noche para acelerar su recuperación lo más posible. Es la personalidad de un triunfador, de alguien muy especial", comenzó diciendo Campos.

El asesor deportivo del elenco parisino tuvo que responder a si Kylian Mbappé es el mejor atacante del planeta en el presente. Ante eso, respondió con contundencia: "Ya es el mejor delantero…". Acto seguido, también dejó tajantes dichos sobre la posible continuidad y renovación de Lionel Andrés Messi con el París Saint-Germain: "Las grandes estrellas no son capaces de ganar trofeos por si solas".

"Pueden ganar un juego, dos juegos o algunos juegos, pero necesitan a los otros miembros del equipo, de armonía. Necesitamos que los jugadores tengan sentido colectivo. Hemos avanzado mucho, pero debemos seguir progresando. En cuanto lo disponga el entrenador, en cuanto pita el árbitro: todos juntos en la misma dirección como un equipo. Es la única manera de ganar", concluyó.

Elogios para Messi

Tras el show de Lionel Messi en el duelo con Montpellier, Galtier, entrenador del PSG, afirmó: "Se adaptó el mediocampo para que Leo tenga mejores condiciones para jugar. Y hoy estuvo en su mejor nivel. Buscábamos liberarlo de ciertas cosas y en áreas interesantes con un mediocampo organizado de cierta manera. Ha estado al nivel en el que suele jugar. Hizo un gran Mundial, así que hay fatiga".