No Te Va Gustar llega este domingo con "Florece en el Caos" a San Juan

La provincia de San Juan será nuevamente escenario de un recital de alto impacto musical. La agrupación uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) confirmó su presentación en el Estadio Aldo Cantoni para el domingo 2 de agosto de 2026, a las 21:00 horas, en el marco de su gira internacional denominada "Florece en el Caos".

El conjunto liderado por Emiliano Brancciari arribará a la provincia cuyana con el objetivo de ofrecer un espectáculo que articula la difusión de su más reciente producción discográfica, lanzada entre 2025 y 2026, con un recorrido por los temas que han consolidado su trayectoria a lo largo de más de dos décadas. El nuevo trabajo, que da nombre a la gira, evidencia una exploración de nuevas texturas sonoras sin abandonar los códigos estilísticos que caracterizan a la banda dentro del rock rioplatense y la música latinoamericana contemporánea.

El repertorio previsto para la velada contempla, además de los cortes del álbum homónimo, una selección de los éxitos que han marcado su carrera y que constituyen parte del imaginario colectivo de varias generaciones de oyentes. La solidez interpretativa de sus presentaciones en vivo y la recurrente interacción con el auditorio constituyen dos de los rasgos distintivos que han forjado la reputación escénica del grupo.

En cuanto a la organización del evento, se informa que las localidades se encuentran disponibles a través de la plataforma digital TuEntrada, así como en los puntos de venta físicos habilitados, entre los cuales se destaca el local Tío Flaco, ubicado en Avenida Rioja 87 norte.