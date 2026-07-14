El domingo 2 de agosto, vendrá a la provincia un encuentro que promete una liberación de energía rockera y rioplatense con el nuevo recital de No Te Va Gustar (NTVG) en el Estadio Aldo Cantoni.

Este recital forma parte de la gira internacional “Florece en el Caos”, en la que la banda presenta su álbum más reciente y que, además, incluirá en el repertorio, un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria, como "Tan Solo", "A las Nueve", "Chau" y "Cero a la Izquierda".

Esta presentación marca un regreso muy esperado a la provincia tras su última visita en 2024, consolidando nuevamente a la ciudad como una parada clave en su tour por 16 países.

Una postura frente al presente

“Florece en el Caos” es el duodécimo álbum de estudio de NTVG, lanzado en enero de este año. Más que una simple colección de canciones, representa para el grupo el inicio de un nuevo ciclo artístico y una postura frente al presente. El nombre o título del álbum, funciona como una metáfora sobre la capacidad de reinventarse y encontrar esperanza en tiempos difíciles.

El álbum no pretende ser optimista, ni positivo en un sentido ingenuo, sino más bien “honesto”. Es un manifiesto que busca rescatar la sensibilidad y la reconstrucción personal y colectiva en medio de un mundo que definen como hostil o desordenado.

La banda buscó una mezcla de potencia, reflexión y frescura sonora. El álbum incluye desde riffs crudos y rockeros hasta baladas con toques pop. Esta producción fue grabada entre agosto y septiembre de 2025 en su estudio Elefante Blanco (Montevideo), con la producción de Nico Cotton (premiado como Productor del Año en los Latin Grammy 2025) y la ingeniería de Carlos Imperatori, un colaborador histórico de la banda.

El disco recorre temáticas como la rabia, el duelo, los vínculos indefinidos, la crítica social y la valentía ante el dolor. La lista está integrada por 10 canciones inéditas. Tras cerrar su ciclo de 30 años de carrera, la banda lanzó este álbum acompañado de una gira internacional masiva que abarca 16 países, con un despliegue renovado en cuanto a puesta escénica.

Para tener en cuenta

Las puertas del Estadio Aldo Cantoni estarán abiertas desde las 18 hs. y el ingreso comenzará a las 20 hs. La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de la ticketera TuEntrada. Se sugiere tener la entrada digital descargada en el dispositivo móvil antes de llegar al estadio para agilizar el proceso de lectura de códigos QR en los molinetes de acceso.

Está prohibido el ingreso con elementos contundentes, pirotecnia, bebidas en botellas de vidrio o cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad del público. Los valores están en Campo de Pie: $60.000 y $70.000. Platea Oeste: $90.000. Platea Este: $90.000. Popular: $50.000.