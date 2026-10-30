El sanjuanino Jeremías Conte Grand, de 36 años, sobrevivió al trágico choque de trenes ocurrido en Toledo, España, y relató los dramáticos momentos que vivió junto a su hermana, Ana Martina Conte Grand, quien continúa oficialmente desaparecida. Desde el Hospital Universitario de Toledo, donde permanece internado con múltiples lesiones, el hombre aseguró que la vio sin vida después del impacto, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su fallecimiento.

"La vi muerta. Ya no tengo ninguna esperanza de encontrarla. Para mí no está desaparecida", expresó Jeremías en una entrevista con el diario español El Mundo, publicada este viernes 30 de octubre.

Jeremías sufrió fracturas de costillas, lesiones en una vértebra y un profundo corte en la pierna derecha.

Los hermanos sanjuaninos viajaban juntos en el vagón número siete de un tren de alta velocidad. Jeremías reside en Torrejón, cerca de Madrid, junto a su esposa y su hija de pocos meses. Martina había llegado desde Argentina para conocer a su sobrina, después de dos años sin ver a su hermano.

El viaje tenía como destino Córdoba, donde Jeremías debía cumplir compromisos laborales relacionados con la supervisión de estudios clínicos en hospitales. Sin embargo, el recorrido terminó en tragedia cuando se produjo la colisión ferroviaria en la localidad de Urda.

El dramático relato del sanjuanino

Durante la entrevista con El Mundo, Jeremías reconstruyó los segundos previos al accidente. Según explicó, el vagón comenzó a moverse violentamente hacia los costados y terminó desplazándolo de su asiento.

El impacto lo arrojó hacia el pasillo y, posteriormente, sintió que la estructura del tren caía sobre él. "Lo que me ha ocurrido es indescriptible, el tren me ha pasado por encima", manifestó.

En medio de la desesperación, logró girarse y observar a su hermana, quien estaba sentada a su lado antes del choque. Según relató, Martina ya no respiraba.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el sanjuanino pidió que asistieran a su hermana. Sin embargo, debido a la gravedad de sus propias heridas, debió recibir atención inmediata y fue sedado.

Jeremías sufrió dos fracturas de costillas, una lesión en la escápula, daños en una vértebra cercana al cuello y un profundo corte en una de sus piernas que requirió numerosos puntos de sutura.

Pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro, según había confirmado un familiar a medios sanjuaninos.

Martina Conte Grand continúa desaparecida

La situación de Martina mantiene en vilo a su familia y a sus allegados en San Juan. Aunque su hermano aseguró haberla visto sin vida, las autoridades todavía no confirmaron oficialmente su fallecimiento y la joven continúa figurando entre las personas desaparecidas.

De acuerdo con información publicada previamente por DIARIO HUARPE, familiares de Martina señalaron que no habían recibido una notificación oficial sobre su muerte y que continuaban buscándola en hospitales y centros de atención médica.

La madre de los hermanos, quien permanece junto a Jeremías durante su recuperación, también expresó su angustia por la falta de respuestas.

El testimonio del sobreviviente representa un duro golpe para la familia Conte Grand, que continúa esperando información oficial sobre el paradero de Martina, mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas del accidente ferroviario.