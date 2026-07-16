NOA Lithium alcanzó nuevos avances en la campaña de perforación 2026 que desarrolla en el proyecto de litio Río Grande, ubicado en la provincia de Salta, una etapa clave para profundizar el conocimiento hidrogeológico del salar y respaldar la elaboración del Estudio de Prefactibilidad (PFS) previsto para este año.

Los dos equipos de perforación desplegados en el proyecto trabajan conforme al cronograma establecido. El pozo RT-RG26-PW001, el primero en iniciar las tareas, alcanzó una profundidad de 168 metros, mientras que el segundo, RT-RG26-PW002, llegó a 30 metros, con los trabajos de perforación en pleno desarrollo.

La campaña tiene como principal objetivo evaluar acuíferos profundos con presencia de salmuera, información que permitirá perfeccionar tanto el modelo hidrogeológico como la estimación de recursos del proyecto. Estos estudios son considerados fundamentales para definir el diseño de una futura operación comercial de producción de litio.

Además de la perforación, el programa contempla la realización de ensayos hidráulicos, muestreos de salmuera y estudios hidrogeológicos, cuyos resultados servirán para determinar el comportamiento de los acuíferos y estimar su capacidad de abastecimiento durante la vida útil del proyecto. Esta información será incorporada al modelo técnico que sustenta el Estudio de Prefactibilidad, documento que permitirá definir parámetros operativos, estrategias de extracción y proyecciones económicas para el desarrollo del salar.

El programa de exploración forma parte de las actividades iniciadas a comienzos de 2026, luego de la renovación de los permisos ambientales y de exploración otorgados por las autoridades de Salta y de la contratación de consultoras especializadas para avanzar en los estudios de ingeniería y procesamiento.

Río Grande constituye el principal activo de NOA Lithium y es uno de los proyectos de salmuera de litio más avanzados del portafolio de la compañía. La empresa controla el 100% de unas 37.000 hectáreas dentro del salar, ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo litífero del noroeste argentino.

En paralelo, NOA continúa trabajando junto a consultoras internacionales en la optimización del futuro proceso de producción y en la evaluación de tecnologías para el tratamiento de salmueras, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos durante el desarrollo del proyecto.

La compañía continuará informando los avances de la campaña a medida que finalicen las perforaciones y se obtengan nuevos resultados técnicos. El objetivo es completar durante 2026 la información necesaria para avanzar hacia la prefactibilidad, una etapa considerada decisiva para el desarrollo del proyecto Río Grande y su eventual incorporación al creciente polo productor de litio de la provincia de Salta.